Banfield remontó y cerró arriba de Atlético Tucumán

Este viernes por la noche se disputaron dos encuentros en simultáneo por la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Uno de ellos fue en el estadio Florencio Sola, en donde Banfield recibió a Atlético Tucumán con el arbitraje de Maximiliano Manduca y la presencia en el VAR de Adrián Franklin.

El empate final no sirvió de nada a Banfield, que llegó a 15 puntos y acabó 12° en la tabla de su grupo. Sí resultó importante en el marco de la Tabla Anual, ya que con 33 unidades terminó por encima de su rival de la noche del viernes, en la 25ª posición: el próximo año deberá pelear por no descender.

El Decano perdió una gran chance de quedar por encima de Banfield en la Tabla Anual (terminó un punto por debajo, 26° con 32 unidades) y en su zona quedó 11° con 18 unidades, ya sin chances de clasificar a la próxima fase del torneo por la cantidad de puntos.

El partido

El conjunto dirigido por Pedro Troglio salió a la cancha con: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Brandon Oviedo, Tomás Adoryán; Federico Medina, Adrián Balboa y David Zalazar.

Por su lado, el Decano de Julio Falcioni saltó al campo de juego con: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Cléver Ferreira, Juan Rodríguez, Juan Infante; Lautaro Godoy, Julián Fernández, Facundo Pimienta; Renzo Tesuri, Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo.

De arranque en el juego tuvo la chance de abrir el marcador el local. Fue luego de un centro desde la derecha tras el que un cabezazo en el área chica dejó la pelota servida para David Zalazar. El atacante definió cruzado a la derecha de Luis Ingolotti y anotó el 1-0 a los tres minutos. Para su mala fortuna, el tanto fue anulado por un supuesto offside de Adrián Balboa en el origen de la jugada.

Para empeorar las cosas en el local, Atlético Tucumán encontró la ventaja en el partido en un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo por Lautaro Godoy que favoreció el desmarque de Juan Rodríguez. El defensor llegó al área chica y definió de zurda al ángulo superior izquierdo del Ruso Rodríguez para el 1-0 parcial a los 15 minutos.

Tres minutos más tarde, un nuevo centro de Godoy desde un tiro de esquina -esta vez desde la derecha- encontró el buen cabezazo de Rodríguez, repitiendo la fórmula para vencer al arquero local y poner el 2-0 a los 18. El remate del defensor venció el intento del Ruso Rodríguez, dio en el travesaño y picó adentro para el 2-0 parcial.

Ya en la segunda mitad, Banfield tuvo una muy buena ocasión para el descuento en una jugada de pelota parada. El centro partió de un tiro libre desde la izquierda y un fallo al momento de rechazar por parte de la defensa visitante favoreció la llegada de Lautaro Villegas, que cabeceó por encima del travesaño.

El descuento llegó pronto, una gran habilitación de Tomás Adoryán para Alexander Machado le permitió al colombiano el descuento. Una gran definición del ingresado durante el complemento puso el balón por encima de Ingolotti en el mano a mano producido al costado izquierdo del ataque en el área grande y el partido quedó 1-2 a los 13 minutos.

El local estuvo muy cerca del empate en un tiro de esquina jugado desde el costado izquierdo para la llegada del ex Patronato Balboa, que se sacó la marca de encima y cabeceó en soledad, pero lo hizo desviado. El balón se fue por el costado izquierdo del arco defendido por Ingolotti.

Pero hubo revancha para Banfield. A los 33 minutos, un remate de Lautaro Gómez de tiro libre acabó significando la igualdad. El disparo cruzado del mediocampista desde el costado derecho del ataque se clavó en el costado derecho de Ingolotti, que pareció reaccionar tarde a la trayectoria del balón. Gol y 2-2.

El Decano tuvo la última en una acción individual de Godoy, que enganchó por el costado izquierdo y se acomodó para rematar de derecha. Su disparo buscó el lado izquierdo de Rodríguez, pero se fue apenas desviado, por lo que no hubo nada más que agregar: fue 2-2.

Video: Liga Profesional.