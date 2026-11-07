Boca, Argentinos y Central definen al campeón de la Tabla Anual

Este sábado por la tarde llegará la definición de la Tabla Anual con el desarrollo de tres partidos que se disputarán en simultáneo a partir de las 17.30. Además habrá otros tres partidos que colaborarán en dar cierre a la última fecha del Torneo Clausura en su fase regular antes de los playoffs.

15: Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia (Interzonal)

Con la definición del campeonato, el clásico mendocino quedó en segundo plano: Gimnasia de Mendoza recibirá a Independiente Rivadavia a partir de las 15 en el estadio Víctor Legrotaglie. El árbitro del juego interzonal será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Jorge Baliño. Este partido podrá verse por la pantalla de TNT.

El Lobo mendocino llega tras empatar 1-1 ante Lanús y al filo de perder su lugar de clasificación a la próxima fase del torneo. Con 21 puntos se ubica octavo en la Zona A, pero apenas por diferencia de gol encima de Unión: una derrota lo dejará afuera del campeonato, mientras que un empate lo meterá en la próxima instancia. En la Tabla Anual no tiene chances de clasificación a copas internacionales, pero podrá sumar pensando en los promedios del próximo año.

La Lepra no pudo sostener su gran año en el tramo final, por lo que en la Tabla Anual quedó con 56 puntos en la sexta colocación y solo una victoria podría acercarlo a la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2027 (quedaría cuarto). En su zona tiene 22 puntos y ya se encuentra clasificado a los octavos de final al menos en el séptimo lugar, pero de ganar podría pasar a ser sexto.

15: Talleres - Estudiantes de La Plata (Zona A)

También a partir de las 15, pero en este caso sin objetivos, Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Kempes. El árbitro del juego será Maximiliano Macheroni, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina. La transmisión de este juego por la Zona A será de ESPN premium.

El conjunto cordobés viene de vencer a Deportivo Riestra por 3-0, marcador con el que llegó a 12 puntos y salió del último lugar de su zona, ya sin chances de clasificación a octavos de final. En la Tabla Anual quedó con 38 puntos en la 21ª posición, muy lejos de los puestos de torneos internacionales.

El León, por su lado, viene de protagonizar una gran remontada frente a Instituto, con el que igualó 3-3 pese a tener un futbolista menos. De todas formas, ya no puede clasificar a la próxima fase: está 12° con 15 unidades y tiene todos los cañones apuntando a la definición de la Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre, desde las 17. En la Tabla Anual tiene 46 y un triunfo lo acercaría a jugar la Copa Sudamericana del próximo año por esta vía.

17.30: Boca Juniors - Defensa y Justicia (Zona A)

Uno de los tres partidos que definirán al ganador de la Tabla Anual será en el estadio Alberto J. Armando. Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia en el marco de la Zona A y con arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Yamil Possi en el VAR. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

El Xeneize tiene 60 puntos y lidera la Tabla Anual por diferencia de gol luego de su victoria en el Superclásico ante River Plate por 1-0. Un triunfo le bastará para ser el ganador de la tabla, ya que la lógica indica que Argentinos no vencerá por más de 10 goles de distancia a Huracán, su rival. En su zona, el Xeneize tiene 30 puntos y está segundo, solo por detrás de Instituto.

Justamente Defensa y Justicia es el único que puede arrebatarle el lugar de escolta. El Halcón tiene 28 puntos y viene de empatar 1-1 con Independiente, con lo que está cuarto en la tabla de posiciones por diferencia de gol (por encima está Vélez). En la Tabla Anual, los de Florencio Varela tienen 47 unidades y un triunfo los meterá de lleno en la Copa Sudamericana del próximo año, a la espera del partido de Lanús (49).

17.30: Argentinos Juniors - Huracán (Zona B)

El que llega segundo en chances de ser campeón es Argentinos Juniors, que en el estadio Diego Maradona recibirá a Huracán a partir de las 17.30. El juez del duelo por la Zona B será Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión del partido será de TNT Sports.

El Bicho tiene 60 puntos al igual que Boca, pero una diferencia de gol inferior: no le bastará con ganar, necesitará que el Xeneize no lo haga, sino tendrá que ponerse a calcular la cantidad de goles que debe convertir ante el Globo. En su última presentación venció a Atlético Tucumán por 2-1 y llegó a 31 puntos, con los que lidera junto a Central y Gimnasia en la Zona B.

El Globo, por su parte, viene de perder como local por 2-0 ante Tigre, con lo que tiene 19 puntos y está en la décima posición de su zona. Con una victoria desplazaría a Sarmiento de Junín para clasificar a la próxima instancia del torneo; mientras que en la Tabla Anual tiene 41 unidades, alejado de la posibilidad de jugar torneos internacionales en 2027.

17.30: Rosario Central - Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

En el estadio Gigante de Arroyito jugará el tercer equipo con chances de ser campeón: Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto a partir de las 17.30 y en el marco de la Zona B del torneo. Hernán Mastrángelo será el árbitro, acompañado por Héctor Paletta en el VAR. La transmisión de este partido será de ESPN.

El Canalla llegó a este partido tras una victoria por 2-1 ante Sarmiento de Junín con la que alcanzó los 59 puntos, uno menos que Boca y Argentinos. En su grupo tiene 31 y aspira a terminar primero, aunque eso dependerá de su resultado y el del Bicho, que tiene la misma cantidad de unidades.

El León del Imperio lleva varias fechas jugando exclusivamente por completar el fixture. Ya descendido, el conjunto cordobés tiene apenas nueve unidades en su zona y está último, mientras que en la Tabla Anual también es el colista con apenas 14 unidades.

22: Instituto - Newell’s (Zona A)

Luego de la definición del campeonato, la ciudad de Córdoba recibirá al equipo que buscará el liderazgo total de la Zona A: Instituto será anfitrión de Newell’s a partir de las 22 en el Monumental de Alta Córdoba. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, acompañado por Silvio Trucco en el VAR. La transmisión, por otra parte, será de ESPN premium.

La Gloria suma 33 puntos y lidera la Zona A, en la que le bastará con un empate para acabar como puntera. En su última presentación empató 3-3 en un partido increíble ante Estudiantes en el que ganaba por 3-0 y tenía un jugador más. En la Tabla Anual tiene 54 puntos y en caso de ganar estará muy cerca de jugar la Copa Libertadores 2027, si no lo hace jugará la Copa Sudamericana. Sea cual sea, será la primera vez en su historia que será internacional.

La Lepra ya no cuenta con chances de clasificación a ningún torneo internacional por la Tabla Anual (está 22° con 37 puntos), pero sí está adentro de la próxima instancia del campeonato. Luego de empatar 1-1 con Unión en condición de visitante, el conjunto rosarino llegó a los 22 puntos y está séptimo, ya insuperable en la tabla. Además, una victoria podría permitirle escalar puestos dentro de su zona.