Boca le ganó a Defensa y Justicia y es el campeón de la Tabla Anual

Este sábado se produjo la definición de la Tabla Anual que involucró a tres equipos: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central. En el estadio Alberto J. Armando se presentó el que más chances tenía, Boca, que recibió a Defensa y Justicia en un duelo que contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Yamil Possi.

El Xeneize se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol de Enner Valencia en el último minuto, de manera que llegó a 63 unidades y se consagró campeón de la Tabla Anual. En su grupo además alcanzó los 33 puntos y deberá esperar al resultado de Instituto para saber si será primero o segundo en la tabla de la Zona A.

La derrota dejó al Halcón de Varela en la cuarta posición de su grupo con 28 unidades, mientras que en la Tabla Anual quedó con 47 unidades en la 14ª colocación por diferencia de gol (debajo de Estudiantes, Barracas Central e Independiente).

Rodolfo Arruabarrena puso en cancha desde el arranque a: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

En frente, Julio Vaccari puso desde el arranque a: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, Maximiliano Porcel, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

El desarrollo del partido tuvo a Boca monopolizando el manejo de la pelota, pero sin ser lo suficientemente profundo para inquietar por demás a Matías Borgogno, arquero del equipo visitante.

La primera ocasión de peligro llegó sobre los 10 minutos luego de un rechazo del fondo visitante tras el que Facundo Herrera habilitó la subida de Sebastián Villa por derecha. El atacante intentó con un remate cruzado a media altura que Borgogno rechazó bien hacia el costado derecho.

La respuesta del Halcón fue con un balón jugado en profundidad para Juan Gutiérrez, que le ganó la posición a Lautaro Di Lollo adentro del área y se escapó al mano a mano con Álvaro Montero por el costado izquierdo, pero el arquero le contuvo el remate.

El Xeneize tuvo una muy buena ocasión tras una recuperación al borde del área que derivó en el balón largo de Milton Delgado para Villa. El colombiano controló por derecha y pasó bien hacia atrás para Miguel Merentiel, que falló en la definición, al rematar suave y desviado al costado izquierdo de Borgogno.

Un cabezazo de David Martínez casi abre el marcador en favor del equipo de Florencio Varela. El centro de tiro libre de César Pérez lo encontró solo por la izquierda y su cabezazo de pique al suelo superó a Montero para luego dar en el travesaño. Casi, pero no pudo ser para el equipo de Julio Vaccari.

Martínez volvió a tener el gol de cabeza tras una aparición por el costado izquierdo en un centro desde la derecha de Pérez, pero en esta ocasión su cabezazo se fue desviado por la izquierda de Montero, que se arrojó hacia ese costado y no intervino en el paso de la pelota.

En la siguiente jugada, Miguel Merentiel abrió el marcador tras un pase en profundidad de Delgado que lo dejó mano a mano con Borgogno. El uruguayo lo eludió con una gambeta y definió al arco vacío, pero toda la jugada fue anulada por un milimétrico (pero bien sancionado) offside del atacante.

Antes del final hubo una chance más para el Xeneize. Fue tras un centro desde la izquierda para la llegada de Lautaro Di Lollo, que ganó de cabeza llegando al área chica, pero remató directamente afuera. No pudo ser.

En la segunda mitad del partido, la primera de Boca llegó tras un centro de Sebastián Villa desde la izquierda en el que Di Lollo ganó en el área y remató al costado izquierdo. Borgogno se arrojó bien y rechazó el remate del defensor hacia la izquierda.

En la siguiente volvió a lucirse el arquero visitante, luego de despejar hacia su derecha un buen disparo cruzado de Villa desde la banda derecha del ataque Xeneize. Boca comenzaba a merecer la ventaja.

Un resbalón le impidió a Merentiel anotar el gol de la ventaja luego de una fortuita jugada de Villa, que le pasó el balón a la medialuna del área. El uruguayo remató cayéndose al piso y acabó enviando la pelota por encima del travesaño.

Tomás Aranda, en su regreso a 72 días de su cirugía, tuvo la siguiente ocasión para el Xeneize con un remate cruzado al costado izquierdo tras el que volvió a intervenir Borgogno rechazando hacia un costado.

Defensa y Justicia aprovechó los espacios que dejó Boca en el fondo para ir a buscar su chance y estuvo cerca en una aparición de Juan Gutiérrez por la derecha, pero el remate del atacante dio en la parte externa de la red por el costado izquierdo de Montero.

Ya en tiempo cumplido, Aranda envió el pase al área para Jagger Herrera, que junto a Di Lollo se encontraban como centroatacantes. El defensor controló y se sacó a dos jugadores de encima, pero definió suave y no evitó al arquero, por lo que no pudo anotar el gol de la victoria.

Herrera volvió a tener el gol luego de un centro desde la izquierda que Santiago Ascacíbar bajó de cabeza para el defensor, pero la definición de primera de Jagger se fue por encima del travesaño.

El gol llegó en la última. Lautaro Blanco envió el centro desde la izquierda para Di Lollo, pero Borgogno salió a cortar. En su único fallo de la tarde, el arquero no pudo impedir que el defensor de Boca le baje la pelota a Enner Valencia, cuyo remate cruzado rozó en Damián Fernández sobre la línea y se transformó en el 1-0 a los 51 minutos.

Enner Valencia (derecha) anotó el gol del título anual para el "Xeneize".

Gol y algarabía en La Bombonera, que celebró la obtención de un título que cortó una racha de más de tres años sin consagraciones. Ahora al Xeneize le quedan los desafíos de la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

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