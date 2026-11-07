Central hizo su trabajo y quedó al borde de repetir el campeonato

El "Canalla" cumplió con su parte, pero no alcanzó y quedó en el segundo lugar.

Este sábado se produjo la definición de la Tabla Anual que involucró a tres equipos: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central. Al Canalla, el que la tenía más complicada de los tres, le tocó enfrentarse con el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante de Arroyito. El árbitro del encuentro fue Hernán Mastrángelo, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Con la victoria por 2-0, Rosario Central -que terminó con uno menos por la expulsión de Gastón Ávila-, el Canalla llegó a 62 puntos y acabó en el segundo lugar de la Tabla Anual, de manera que clasificó directamente a la Copa Libertadores. En su grupo, además, ganó la tabla con 34 unidades, de manera que su rival saldrá de entre Gimnasia de Mendoza y Newell’s.

Estudiantes de Río Cuarto concluyó su paso por la Primera División con apenas 14 unidades en la Tabla Anual. En el Clausura sumó nueve y terminó último, lejos de pelear por un lugar en la clasificación a la próxima instancia del torneo o por la permanencia. En 2027 jugará la Primera Nacional.

El partido

Jorge Almirón eligió para el arranque a: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

El León del Imperio, por su parte, salió a la cancha con: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Lucas Baños, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone.

En Rosario fue un monólogo de Rosario Central, que estuvo cerca de la apertura del marcador luego de un gran pase de Franco Ibarra para el avance por derecha de Emanuel Coronel. El lateral sacó un potente remate que Lautaro Herrera rechazó poniendo firmes los brazos, mientras Enzo Copetti reclamaba el pase al medio.

En su siguiente ocasión, el Canalla pudo haber encontrado el gol en un intento de centro desde la derecha de Vicente Pizarro que se dirigió hacia el arco y que Herrera rechazó al tiro de esquina con una gran estirada.

La insistencia le dio la apertura del marcador al equipo de Jorge Almirón. El tiro de esquina ejecutado por Agustín Sández tuvo el ligero desvío en el área de Gastón Ávila para la llegada por derecha de Julián Fernández por derecha. Con una definición cruzada, el mediocampista puso el 1-0 parcial a los 44 minutos.

Ya en la segunda mitad del partido, Central siguió empujando y estuvo cerca del segundo gol luego de un balón jugado al área tras el que Herrera rechazó con un puño justo a la posición de Sández, que intentó definir con una tijera que el ex Patronato Sergio Ojeda rechazó sobre la línea.

Los rosarinos tuvieron otra ocasión tras un desborde por la derecha y centro atrás para la llegada de Pizarro, que definió abajo y al medio. Herrera rechazó con los pies hacia la izquierda y evitó el tanto del anfitrión, manteniendo el parcial de un gol de desventaja.

Al Canalla se le complicaron las cosas cuando tras un centro de Jaminton Campaz, Gastón Ávila fue a buscar el gol con la pierna levantada y golpeó de lleno al arquero visitante. Correctamente, Mastrángelo decidió la expulsión del defensor.

Sin embargo, Central demostró que era más y siguió siendo superior a su contrincante, encontrando el segundo gol en un excelente remate aéreo de Coronel desde afuera del área. Pecho y disparo por parte del defensor que clavó el balón en el ángulo superior derecho de la valla de Herrera.

El partido terminó 2-0 y Central parecía consagrarse campeón porque Boca empataba ante Defensa y Justicia. Sin embargo, el Xeneize lo ganó en la última pelota del partido y se quedó con el título. En Rosario hubo confusión, porque hubo hinchas que invadieron el campo de juego para celebrar el supuesto título que no fue.

Video: Liga Profesional.