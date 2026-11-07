Colapinto terminó 14° en la tercera práctica del Gran Premio de Brasil

Este sábado al mediodía de la Argentina se desarrolló el tercer entrenamiento correspondiente a la 20ª fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1. El Gran Premio de Brasil tendrá durante esta jornada además la disputa de la Clasificación, que se producirá entre las 15 y las 16.

Franco Colapinto dio 25 vueltas durante esta última prueba y su mejor tiempo se ubicó en el 14° lugar del clasificador, a un segundo y 303 milésimas del mejor registro. Además estuvo casi tres décimas por detrás de Pierre Gasly, que quedó en el undécimo lugar del clasificador.

En otra lucha estaba Max Verstappen, cuyo tiempo fue el mejor de la jornada. En 19 giros consiguió una vuelta de un minuto, 11 segundos y 622 milésimas que fue la mejor de todas. Cerca quedaron Kimi Antonelli (campeón 2026) y Lando Norris (campeón 2025) con tiempos que fueron apenas 25 y 131 milésimas más lentos.

Respecto a los locales Gabriel Bortoleto y Rafael Câmara, su rendimiento los ubicó en los puestos 10° y 15°, respectivamente. El de Audi quedó a un segundo y 22 milésimas -calcado tiempo al de Gasly-; y el de Haas arribó a un segundo y 359 milésimas respecto al primero.

La carrera final será este domingo a las 14 y se impondrá aquel que termine primero de dar las 71 vueltas previstas en el circuito de 4,309 kilómetros del Autódromo José Carlos Pace.