El uruguayense Pellandino se quedó con la pole del TC Pista Pick Up

Pellandino lideró los dos cortes de la clasificación y será primero en su serie.

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente al TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí los pilotos de la categoría telonera de las camionetas fueron a buscar el mejor tiempo posible rumbo a la serie y posterior final que se disputarán el domingo en el marco de la 10ª fecha del campeonato.

Durante el desarrollo de la actividad el que acabó ocupando un rol protagónico fue el uruguayense Tomás Pellandino. A bordo de su Ford Ranger preparada por el SAP Team logró ser el más rápido desde el primer corte clasificatorio, cuando firmó un tiempo de un minuto, 29 segundos y 894 milésimas.

En esta tanda quedaron eliminados seis pilotos: Santiago Biagi, Alessandro Salerno, Luis Catelli, Néstor Goya, Álvaro Oroza y José Goya no pudieron superar el corte clasificatorio.

Y en el momento de la definición volvió a brillar Pellandino. Esta vez fue dos milésimas más rápido y registró un tiempo de un minuto, 29 segundos y 892 milésimas que lo volvió insuperable. El segundo lugar fue para Bruno Boccanera a 360 milésimas; mientras que el tercero fue Nahuel Cordone a 588 milésimas, aunque lo penalizaron y Nicanor Santilli Pazos se convirtió en el nuevo tercero.

Pellandino liderará la serie de este domingo a partir de las 10.05 y en ella quedará definido el ordenamiento para la final que comenzará a las 12.15 y otorgará la victoria al vencedor luego de 18 vueltas o 30 minutos, lo que ocurra primero.