En el final, Valencia le dio el campeonato de la Tabla Anual a Boca

Este sábado se produjo la definición de la Tabla Anual que involucró a tres equipos: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central. En el estadio Alberto J. Armando se presentó el que más chances tenía, Boca, que recibió a Defensa y Justicia en un duelo que contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Yamil Possi.

El Xeneize se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol de Enner Valencia en el último minuto, de manera que llegó a 63 unidades y se consagró campeón de la Tabla Anual. En su grupo además alcanzó los 33 puntos y deberá esperar al resultado de Instituto para saber si será primero o segundo en la tabla de la Zona A.

La derrota dejó al Halcón de Varela en la cuarta posición de su grupo con 28 unidades, mientras que en la Tabla Anual quedó con 47 unidades en la 14ª colocación por diferencia de gol (debajo de Estudiantes, Barracas Central e Independiente).

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