Entre Ríos recibió la Copa Juego Limpio en los Juegos Nacionales Evita 2026

La provincia obtuvo 11 votos en la elección realizada entre la Secretaría de Deportes de Nación, los jefes de delegación y referentes de los Juegos. La distinción reconoce los valores deportivos y el comportamiento de toda la representación entrerriana.

La delegación de Entre Ríos recibió la Copa Juego Limpio durante la ceremonia de cierre de los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026, realizada en el Skatepark de Mar del Plata. El reconocimiento distinguió a la provincia por el comportamiento demostrado a lo largo de las jornadas de competencia y convivencia.

La elección surgió de la votación de la Secretaría de Deportes de Nación, las y los jefes de delegación y referentes de las distintas representaciones participantes. Entre Ríos reunió 11 votos, resultado que le permitió quedarse con esta distinción colectiva.

El jefe de la delegación entrerriana, Fernando Butvilofsky, fue el encargado de recibir la copa, acompañado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson; y las y los deportistas que representaron a la provincia en las distintas disciplinas.

La Copa Juego Limpio distingue a la delegación que mejor representa los valores fundamentales del deporte, entre ellos el respeto, el compañerismo, la camaradería, la solidaridad, el esfuerzo y la humildad. Se trata de un reconocimiento que trasciende los resultados deportivos y pone en valor la manera de competir, compartir y relacionarse con las y los demás durante toda la experiencia.

Durante el desarrollo de los Juegos, Uranga, Lupi y Buson acompañaron a la delegación entrerriana, manteniendo contacto con deportistas, profesoras, profesores, entrenadoras y entrenadores y siguiendo de cerca la participación provincial en las competencias juveniles y adaptadas.

La presencia de las y los funcionarios en Mar del Plata formó parte del acompañamiento de la Secretaría de Deportes a los 360 representantes entrerrianos que participaron en 35 disciplinas, entre Juveniles y Deporte Adaptado. El trabajo junto a profesoras, profesores, entrenadoras, entrenadores, coordinadoras y coordinadores permitió sostener la organización y la atención de la delegación durante las jornadas de competencia, una tarea que se desarrolló bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, y del gobierno provincial que conduce el gobernador Rogelio Frigerio.

Fuente: Noticias Gobierno de Entre Ríos.