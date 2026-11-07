Estudiantes le ganó a Jockey y jugará la final

Estudiantes venció con holgura a Jockey e irá en búsqueda de su segundo título (foto: Instagram - @bocco.studio).

Este sábado fue la primera de las dos citas definitivas del Torneo Regional del Litoral en Rosario. En el Hipódromo de esa localidad se jugaron las semifinales del campeonato con Jockey jugando como “local” frente al Club Estudiantes de Paraná. El árbitro del encuentro fue Facundo Gorla, de la Unión Santafesina de Rugby.

Para este desafío, Pedro Fontanetto eligió de arranque a: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich, Francisco Florean; Álvaro Ferreyra, Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Mateo Martínez, Basilio Cañas; Juan Lescano, Sebastián Dorigón; Augusto Perren, Máximo Cañas, Santo Lescano, Tomás Ferreyra y Bruno Heit.

En frente, el entrenador del conjunto rosarino puso en cancha a: Guido Cella, Alejo Pereira Tauzy, Santiago Bellotti; Marcos Lorenzini, Lucas Bur; Manuel Santi, Emiliano Ferrari, Felipe Baraldi; Agustín Maderna, Juan Baronio; Fermín Vergara Oroño, Ignacio Dogliani; Santiago Casiello, Joaquín Fanjul y Manuel Lluch.

En Casa Capibaras, Estudiantes pisó fuerte y ya al descanso se fue ganando por 19-7 para acabar imponiéndose en el partido por 36-14, cerrando un triunfo que le permitirá aspirar por el segundo título de su historia el próximo fin de semana.

El otro finalista se está definiendo por estos momentos en el duelo que enfrenta a Duendes con Santa Fe Rugby. El ganador enfrentará al Albinegro paranaense en el duelo que se disputará también en el Estadio Capibaras del Hipódromo de Rosario el sábado 14 de noviembre.