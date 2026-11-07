Franco Colapinto quedó afuera en la Q1: clasificó 17°, pero largará 15°

Este sábado se desarrolló la clasificación del Gran Premio de Brasil en el autódromo José Carlos Pace de Sao Paulo, en el marco de la 20ª fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1. En ella, los pilotos tuvieron el desafío de buscar el mejor registro posible en un circuito castigado por las lluvias.

Tal fue la situación con el agua sobre la pista, que el inicio de la clasificación duró apenas unos minutos antes de la bandera roja por la lluvia. Una hora y media después del horario previsto es que la clasificación recuperó la velocidad (por llamarlo de una manera).

Esto se debe a que las vueltas fueron notablemente más lentas a las registradas en la mañana de este mismo sábado y el viernes, momentos en que la pista estuvo algo más seca.

En pista, la situación para Colapinto no fue la mejor. Nunca pudo establecer una vuelta que le permita estar tranquilo, motivo por el que debió correr hasta el final sin éxito. Su giro quedó lejos del mejor registro y fue el mejor de los que quedaron eliminados en la Q1.

La referencia fue Lando Norris con un giro que superó el minuto y medio; además del argentino los eliminados fueron Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto.

En la Q2, ya con una presencia superior del agua, los eliminados fueron Lewis Hamilton, Oscar Piastri, el debutante Rafael Câmara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz y Max Verstappen, habitualmente destacado en circuitos con agua.

Y nuevamente cubiertos por agua salieron en una demorada Q3 que además terminó sin que los autos pudieran estar en pista. La pole fue para Norris con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 470 milésimas, seguido por los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, que quedaron a 204 y 625 milésimas, respectivamente.

Con el orden definido, la accidentada actividad clasificatoria del sábado concluyó sin cambios y quedará por delante la definición del domingo a las 14. Con 71 vueltas en el circuito de 4,309 kilómetros se definirá al ganador del Gran Premio de Brasil.

Sanciones y cambio

Por las sanciones impuestas a Lewis Hamilton y Max Verstappen, forzados a largar en el fondo de la grilla, Colapinto subió al 15° lugar de largada en la final. También fueron sancionados Charles Leclerc (diez puestos, largará 14°), Sergio Pérez (fondo de la grilla) y George Russell (cinco lugares, largará séptimo).