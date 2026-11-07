Huracán bajó a Argentinos y se clasificó a octavos de final

Este sábado se produjo la definición de la Tabla Anual que involucró a tres equipos: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central. El Bicho recibió a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, con la obligación de ganar para eliminar a Central y quedar mano a mano con Boca. El partido contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

La derrota dejó a Argentinos Juniors en el tercer lugar de la Tabla Anual con 60 puntos, por lo que clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores. Además terminó segundo en la tabla de la Zona B con 31 puntos, beneficiado por la diferencia de gol sobre Gimnasia La Plata, por lo que su rival de octavos de final saldrá de entre Gimnasia de Mendoza y Newell’s.

La victoria le permitió a Huracán desplazar a Sarmiento de Junín y meterse en el octavo lugar de la Zona B con 22 puntos. De esta manera, el Globo espera a su rival de entre Boca Juniors e Instituto, que definirán sus posiciones esta noche. En la Tabla Anual, el equipo de Diego Martínez terminó 15° con 44 unidades, fuera de los puestos de Copa Sudamericana.

Argentinos Juniors saltó al campo de juego de su estadio con: Brayan Cortés; Franco Paredes, Mateo Mendoza, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez.

Los dirigidos por Diego Martínez que arrancaron el partido fueron: Hernán Galíndez; Federico Vera, Hugo Nervo, Máximo Palazzo; Oscar Cortes, Lucas Blondel, Facundo Waller, Facundo Kalinger, César Ibáñez; Jordy Caicedo y Bruno Barticciotto.

El partido se torció temprano para Argentinos Juniors, que se encontró en desventaja gracias a una buena contra del Globo que encontró a Óscar Cortés completamente solo por el costado derecho. El remate del colombiano se desvió en el pie de Sebastián Prieto y modificó la trayectoria, complicando la reacción de Brayan Cortés, que no pudo evitar el tanto del 1-0 parcial a los ocho minutos.

Sobre los 26 minutos se complicó aún más la situación para Argentinos Juniors, que sufrió la expulsión de Franco Paredes por una fuerte falta sobre César Ibáñez que le valió la roja directa por parte de Dóvalo. Con uno menos y golpeado anímicamente, la historia fue completamente cuesta arriba para el Bicho.

Los dirigidos por Diego Martínez siguieron buscando y alcanzaron el segundo gol poco antes del final del primer tiempo. Máximo Palazzo jugó un balón largo y en profundidad al costado izquierdo del ataque para la llegada de Facundo Kalinger, quien pasó el balón hacia atrás para Bruno Barticciotto. El delantero solo tuvo que empujar al costado izquierdo de Cortés para el 2-0 parcial a los 31 minutos.

Pudo haber uno más, pero Brayan Cortés contuvo el pase de Jordy Caicedo para Óscar Cortés cuando se encontraban mano a mano y, en el rebote, Bruno Barticciotto parecía definir al gol, pero se encontró con la oportuna intervención de Mateo Mendoza sobre la línea para evitar el tanto.

Ya en la segunda mitad del partido, el Globo siguió buscando y tuvo una nueva chance en los pies de Cortés, cuyo remate picó antes de llegar al arquero local, que no pudo contener. En el rebote, Lucas Blondel no llegó a definir y reclamó un supuesto empujón que el árbitro no vio.

El equipo de Nicolás Diez (que fue expulsado por reclamar tras la expulsión de Paredes) tuvo una clara chance tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo, pero el remate de Gastón Verón se desvió en el camino y acabó en un nuevo córner.

El siguiente centro fue para Tomás Molina, que ganó de cabeza tras el tiro de esquina y remató abajo, pero se encontró con una buena atajada de Hernán Galíndez, que contuvo sin dar rebote.

Esa fue la última del partido para Argentinos que no pudo remontar, pero estuvo cerca de sufrir el tercero luego de un tiro de esquina ejecutado por Leonardo Gil desde la izquierda. El centro encontró el buen cabezazo de Blondel que encontró una buena reacción de Cortés para rechazar. En el rebote intentó Ignacio Pussetto, pero otra vez rechazó el arquero del anfitrión. No hubo nada más.

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