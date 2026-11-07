Independiente Rivadavia igualó el clásico mendocino agónicamente

El clásico mendocino terminó igualado debido a un gol en el epílogo.

A partir de las 15 de este sábado hubo dos juegos en simultáneo por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Uno de ellos fue el clásico mendocino, que se llevó a cabo en el estadio Víctor Legrotaglie, donde Gimnasia recibió a Independiente Rivadavia. El árbitro fue Facundo Tello, acompañado en el VAR por Jorge Baliño.

Con la igualdad final, el Lobo mendocino consiguió la clasificación a la próxima fase con 22 puntos en el octavo lugar (debe esperar al resultado de Newell’s para saber si será séptimo), por lo que jugará en la próxima fase. En la Tabla Anual concluyó con 41 puntos en la 17ª posición.

Por su parte, Independiente Rivadavia quedó con 57 unidades en la Tabla Anual y mejor diferencia de gol que Gimnasia, por lo que posiblemente jugará la Copa Libertadores, aunque debe aguardar al desenlace de la temporada. En su grupo terminó en la séptima posición con 23 unidades.

Gimnasia salió a la cancha con presencia entrerriana de arranque. Darío Franco formó a: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.

En frente, Alfredo Berti arrancó con: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Leonel Bucca; Fabrizio Sartori y Álex Arce.

Nota en desarrollo.

*En negrita el entrerriano.