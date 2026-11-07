Liga Provincial: Luis Luciano venció a Olimpia y todo se define el domingo

Este viernes por la noche en el estadio Luis Spiazzi, Luis Luciano de Urdinarrain recibió a Olimpia en el marco del segundo partido correspondiente a los Play-In para determinar al clasificado a la próxima instancia en la Liga Provincial de Mayores de Básquet, torneo que sirve como anticipo de la Liga Federal.

El conjunto anfitrión, que había caído en el primer partido de esta instancia por 77-73 frente a Estudiantes de Concordia, logró llevarse un importante triunfo como local por 76-53, marcador que le permite establecerse como el equipo con mejor diferencia de puntos a la espera de lo que ocurra en el último juego.

El Azulgrana paranaense todavía conserva chances: deberá ganar en el estadio Humberto Pietranera sobre Estudiantes de Concordia por un buen margen para lograr la clasificación. Ese partido será este domingo a partir de las 20. Al Verde concordiense, por su parte, le basta con ganar para meterse en la próxima instancia.

Los octavos de final ya definidos cuentan con los siguientes partidos (resta definir al rival de Sportivo San Salvador, que saldrá del Play-In):

Sportivo Peñarol - La Armonía.

Social Federación - Urquiza Santa Elena.

Ciclista - Racing.

Parque Sur - Regatas.

Sionista - Capuchinos.

Recreativo - Ferrocarril (San Salvador).

Atlético Tala - Independiente (La Paz).