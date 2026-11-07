Regatas de San Nicolás venció a Rocamora en el Paccagnella

Este viernes por la noche hubo acción para el Club Rocamora de Concepción del Uruguay en el marco de la Liga Argentina de Básquet. Por la Conferencia Sur, el conjunto uruguayense recibió la visita de Regatas de San Nicolás en el estadio Julio César Paccagnella.

Durante los primeros 10 minutos de juego se estableció una distancia inesperada y de control para el conjunto visitante, que acabó el cuarto por encima con el parcial de 24-16 que complicó el desarrollo del encuentro para los uruguayenses.

Pese a eso, en el retorno hubo un parcial de 8-0 que igualó el tanteador gracias a buenas intervenciones de Valentino Occhi. Rocamora se mantuvo en juego de allí en más, pero no pudo evitar irse al descanso más prolongado perdiendo por 35-33.

En el tercer cuarto el Rojo no salió bien al rectángulo de juego y poco a poco se alejó en el tanteador. Regatas fue efectivo y con un buen pasaje de Matías Acosta acabó tomando distancia de 13 puntos, una diferencia clave hacia el cierre del encuentro: 60-47.

El tramo final tuvo grandes apariciones de Nicolás Ferreyra y Benjamín Levato en el visitante para acabar construyendo una distancia de 17 puntos, con la que finalizó el juego. Fue victoria para Regatas por 92-75.

El goleador del juego fue Ferreyra con 24 puntos, pero el dato pasa por la cantidad de triples de la visita: 15 sobre 37 intentos. En el local, el máximo anotador fue Occhi con 17 tantos (además tomó nueve rebotes).

Rocamora, que quedó 13° en la tabla con récord 2-3, no tendrá mucho tiempo de descanso: este domingo volverá a saltar al campo de juego para medirse con Provincial de Rosario a partir de las 21. Regatas, que ahora está cuarto con acumulado de 3-1, tendrá que visitar Gualeguaychú ese mismo día para enfrentarse con Central Entrerriano desde las 20.30.

Más acción

Este sábado por la noche, a partir de las 21, habrá acción para La Unión de Colón en el marco de su sexta presentación dentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Como local, en el estadio Carlos Delasoie, el Rojo colonense recibirá a Provincial de Rosario. Los entrerrianos tienen récord 1-4 y marchan penúltimos en la tabla de su conferencia; mientras que los rosarinos tienen un récord de 2-1 que los tiene en el sexto lugar de esa misma tabla.