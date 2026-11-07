Talleres y Estudiantes cerraron el torneo con un empate en Córdoba

Este sábado a las 15 hubo dos encuentros que iniciaron en simultáneo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Uno de ellos fue en el estadio Mario Kempes, donde Talleres recibió a Estudiantes en un cotejo que contó con el arbitraje de Maximiliano Macheroni acompañado por Nicolás Lamolina en el VAR.

Con la igualdad final, la T cerró un mal torneo con 13 puntos en la 13ª posición de su grupo. En la Tabla Anual terminó lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales: acabó 21° con apenas 39 puntos, pese a haber realizado un buen Torneo Apertura.

La cosa no fue mucho mejor para el Pincha. Sumó apenas 16 puntos en el Clausura y quedó en la 12ª posición. En la Tabla Anual llegó a 47 puntos y podría entrar a la Copa Sudamericana de darse algunos resultados. Además, cuenta con la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, partido que se jugará el 28: de ganar, volverá a jugar el máximo certamen continental.

Talleres salió a la cancha con presencia entrerriana en el 11 diseñado por Omar De Felippe: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Rick Lima, Valentín Depietri, Alexandro Maidana; Agustín Álvarez.

En frente, el León también tuvo a un entrerriano en su equipo: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Adolfo Gaich.

Nota en desarrollo.

*En negrita los entrerrianos.