TC Pista Mouras: Vilas ganó la clasificación, Arrías terminó tercero

Vilas se quedó con la clasificación en la que el paranaense Arrías fue tercero.

Este sábado por la tarde se produjo la clasificación del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata por la undécima fecha del campeonato de la categoría.

En ese marco, Ignacio Vilas hizo pesar el potencial de su Dodge preparada por el Galarza Racing para quedarse con el mejor tiempo de la clasificación general. El piloto de Goya registró un tiempo de un minuto, 26 segundos y 354 milésimas para quedarse con la pole luego de cuatro giros en el circuito platense.

El segundo lugar fue para Damián Pérez, que arribó apenas a 300 milésimas del vencedor, completando el 1-2 de Dodge. El tercero fue el paranaense Iñaki Arrías, puntero del campeonato, que acabó a 301 milésimas del líder de la clasificación.

Este domingo volverá a haber actividad con el desarrollo de la serie única que comenzará a partir de las 9.25, poniendo orden definitivo a la final. La carrera comenzará a las 14 y le otorgará la victoria al primero en completar 12 vueltas o liderar tras 20 minutos de carrera.