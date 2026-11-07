Tigre cerró con victoria y Sarmiento deberá esperar

Este viernes por la noche se disputaron dos encuentros en simultáneo en el marco del cierre de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el marco de la 16ª fecha, Tigre recibió a Sarmiento de Junín en el estadio José Dellagiovanna y con arbitraje de Gonzalo Pereira y Sebastián Habib en el VAR.

El triunfo final dejó a Tigre en la novena colocación (al menos de forma transitoria) con 19 puntos. Sin poder clasificar a la próxima instancia del torneo, el Matador, tampoco pudo meterse en torneos internacionales para el próximo año. Con 39 puntos quedó en la 20° posición de la Tabla Anual, con riesgo de perder algún lugar más dependiendo de otros resultados.

Sarmiento, por su parte, quedó en el octavo lugar de su zona con 21 unidades y deberá esperar a que Huracán no gane para avanzar a la próxima instancia en la que se mediría con el vencedor de la Zona A. En la Tabla Anual cerró con 40 puntos y concretó una buena campaña pensando en no descender.

El partido

Como local, Juan Blengio decidió salir a la cancha con: Felipe Zenobio; Ignacio Peluffo, Gonzalo Requena, Alan Barrionuevo; Santiago López, Martín Garay, Jabes Saralegui, Tiago Serrago; Gonzalo Martínez y Jerónimo Dómina.

Por su parte, Facundo Sava eligió a: Thiago Ayala; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Elián Giménez, Mauricio Martínez; Julián Mavilla, Manuel García, Gastón González; Junior Marabel.

La primera ocasión de peligro fue en favor del visitante, que se quedó pidiendo penal luego de que Gonzalo Martínez impacte desde atrás a Junior Marabel. Al momento de recurrir a la revisión del VAR, el árbitro terminó descubriendo que no hubo falta, sino que hubo mano del ex jugador de Huracán y River, por lo que sancionó penal.

El ejecutante fue el propio Marabel, que eligió el costado izquierdo de Felipe Zenobio. El arquero también se arrojó hacia ese poste y contuvo el disparo sin dar rebote. Sucedió a los 35 minutos y fue la única acción destacable de la primera mitad.

Ya en el complemento, el Verde se quedó con un futbolista menos a los cinco minutos luego del codazo que Gastón González le propinó a Gonzalo Requena. El árbitro no vio inicialmente la falta, por lo que acabó sancionándola con asistencia del VAR.

Y cinco minutos más tarde llegó otra expulsión. Esta vez fue por un pisotón desde atrás de Lucas Suárez sobre Jerónimo Dómina que requirió una nueva revisión del VAR. La última media hora para el equipo juninense fue con dos futbolistas menos.

En ese contexto, el dominio fue todo de Tigre, que tuvo su primera chance clara tras un centro desde la derecha en el que Dómina ganó en el área apareciendo completamente solo por el centro. Su cabezazo no llevó mayor peligro al arco de Thyago Ayala, que contuvo sin dar rebote.

El gol llegó finalmente a los 25 minutos luego de un centro bajo de Jabes Saralegui desde la derecha para la llegada de Santiago López, quien solo punteó el balón para colocarlo contra el poste derecho y poner el 1-0 parcial.

Tigre pudo convertir el segundo en un contragolpe que terminó con asistencia de Dómina para Mauro Méndez y la definición del uruguayo contra el poste izquierdo que venció a Ayala, pero toda la jugada fue anulada por offside del autor del gol, con lo que el triunfo del Matador fue solo por 1-0.

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