Werner clasificó quinto en la décima fecha del TC Pick Up

El paranaense clasificó quinto y tendrá que remontar en la serie del domingo.

Este sábado hubo actividad correspondiente a la décima fecha del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Los pilotos de la principal categoría de las camionetas fueron a buscar el mejor registro posible primero en los entrenamientos y luego en la clasificación de una jornada cargada de actividad.

En el primero de los entrenamientos el tiempo más veloz fue de Hernán Palazzo con un minuto, 28 segundos y 727 milésimas, seguido por Agustín Canapino y Diego De Carlo. El paranaense Mariano Werner fue el más lento de la tanda.

En la segunda práctica de la jornada, el líder fue Otto Fritzler con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 736 milésimas, seguido por Gastón Mazzacane y Marco Dianda. En este caso, Werner volvió a ser el más lento, lejos de los mejores registros.

Después llegó el tiempo de la clasificación. Cuando las 11 camionetas estuvieron en pista, el más veloz de todos fue Mariano Werner y los eliminados fueron Diego Azar, Tomás Abdala y De Carlo.

En el segundo corte el más veloz fue Agustín Canapino, dejando eliminados a Marco Dianda, Ignacio Fain y Gastón Mazzacane, quedando solo cinco pilotos para el último paso veloz en el autódromo platense.

En el tercer corte clasificatorio volvió a ser Canapino el más rápido de todos con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 640 milésimas. El de Arrecifes quedó por delante de Hernán Palazzo y Thomas Ricciardi, que quedaron a 147 y 830 milésimas, respectivamente. Werner, a bordo de su Foton, terminó quinto a 949 milésimas del tiempo del Titán.

Este domingo seguirá la actividad a partir de las 10.40 con la serie única que dará cinco vueltas al autódromo platense de 4,265 kilómetros de extensión. Dependiendo del orden definido en dicha serie se producirá la largada de la final de las 13.10, que otorgará la victoria al mejor luego de 20 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.