Central Córdoba y Lanús cerraron la fase de grupos con un empate

El empate no le sirvió a ninguno en el cierre de la fase de grupos en la Zona A.

Este domingo por la tarde, Central Córdoba recibió a Lanús en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí pusieron punto final a la fase de grupos en el marco de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del partido fue Álvaro Carranza, acompañado en el VAR por Fernando Echenique.

El partido acabó en empate 1-1 y esto a Central Córdoba no le sirvió para evitar el último lugar en la Zona A: con 11 puntos quedó por debajo de Riestra (12) y Talleres (13) habiendo ganado solo dos partidos en todo el Clausura. En la Tabla Anual, además, quedó 27° con 27 unidades, apenas por encima de Deportivo Riestra entre los equipos que continuarán en la categoría el próximo año.

Lanús, por su parte, quedó quinto en la Zona A con 26 puntos y desaprovechó la oportunidad de quedar tercero y tener el beneficio de jugar en condición de local al menos en los octavos de final. En la Tabla Anual llegó a los 50 puntos y quedó en la novena posición, con lo que se aseguró la Copa Sudamericana: solo de ganar el Clausura podrá jugar la Copa Libertadores 2027.

Para este partido, Juan Roldán puso en la cancha a: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido, Darío Cáceres; Matías Vera, Tiziano Ramírez; Leonardo Sequeira, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos.

En frente, Mauricio Pellegrino formó a: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore; Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Allan Wlk.

Nota en desarrollo.