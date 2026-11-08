Central Córdoba y Lanús pondrán punto final a la fase regular

El "Granate" tiene la chance de ser tercero en su visita al "Ferroviario".

A partir de las 18.30 de este domingo, Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús pondrán en marcha el último encuentro de la fase de grupos del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Este cotejo será en el estadio Madre de Ciudades y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza, acompañado en el VAR por Fernando Echenique.

El Ferroviario es actualmente el último de la Zona A con apenas 10 puntos. Una victoria lo sacará de ese último lugar, dejando allí a deportivo Riestra (12) y permitiéndole igualar con Talleres (13).

En la Tabla Anual suma 26 unidades y está solo por encima de Riestra y a seis unidades de Atlético Tucumán, por lo que sumar en este encuentro será clave el próximo año en su búsqueda de no pelear por el descenso.

La pelea del Granate es claramente otra. Lanús tiene actualmente 25 puntos y un triunfo podría permitirle saltar hasta el tercer lugar, en caso de conseguir una ventaja de dos goles frente al Ferroviario. Esto se debe a que Vélez y Defensa y Justicia tienen 28, pero quedarían con peor diferencia de gol que los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

En la Tabla Anual, Lanús ya sabe que clasificó a la Copa Sudamericana, certamen que ganó en 2025 y en el que buscará volver a ser protagonista. Esto a excepción de que gane el Clausura, ya que está clasificado a los octavos de final y aspira a ingresar a la Copa Libertadores a través de la obtención del título.

Los convocados de Juan Roldán en el equipo santiagueño son:

-Arqueros: Alan Aguerre y Javier Vallejos.

-Defensores: Leonardo Marchi, Facundo Roldán, Yuri Casermeiro, Fernando Martínez, Darío Cáceres, Lucas Bernabéu, Nicolás Garrido y Santiago Noguera.

-Mediocampistas: Marco Iacobellis, Lautaro Amarelle, Matías Vera, Federico Rodríguez, Ignacio Ávila, Tiziano Ramírez e Ignacio Santillán.

-Delanteros: Diego barrera, Michael Santos, Leonardo Sequeira, Kevin Ibáñez y Martín Cuitiño.

Los citados por Pellegrino, en tanto, son:

-Arqueros: Franco Petroli, Evaristo Dieguiz y Nahuel Losada.

-Defensores: Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Sasha Marcich, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, Tomás López y Mateo Ramírez.

-Mediocampistas: Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Raúl Loaiza, Ramiro Carrera, Facundo Sánchez, Tiago Laplace y Gonzalo Lobos.

-Delanteros: Marcelino Moreno, Eduardo Salvio, Yoshan Valois, Allan Wlk, Benjamín Acosta y Lucas Besozzi.