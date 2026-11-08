Instituto empató sobre el final y aseguró el primer lugar en la Zona A

Instituto lo empató en el epílogo y llegó a los 34 puntos en la Zona A.

Por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Instituto recibió a Newell’s en el estadio Monumental Presidente Perón. El encuentro por la Zona A del torneo contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

El empate 2-2 final le bastó a la Gloria para finalizar como líder de su grupo con 34 unidades, con lo que enfrentará al octavo de la Zona B, que es Huracán con 22 puntos. En la Tabla Anual sumó 55 unidades y quedó en la octava colocación, de manera que se aseguró jugar al menos la próxima edición de la Copa Sudamericana.

La Lepra, por su parte, llegó a 23 puntos y se ubicó en la sexta posición de su grupo (su lugar ya no cambiará). Es por este motivo que enfrentará a Argentinos Juniors en los octavos de final, en condición de visitante. En la Tabla Anual finalizó con 38 unidades y estará en la parte baja, con la obligación de sumar en 2027.

El partido

Para el arranque del partido, Diego Flores eligió a: Marcos Ledesma; Agustín Massaccesi, Agustín Bravo, Diego Sosa; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba; Facundo Suárez.

En frente, el conjunto rosarino dirigido por Frank Kudelka comenzó con: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Lucas Gómez, Luca Regiardo; Santiago Solari, Alan Soñora, Walter Núñez; Ignacio Ramírez.

En la primera ocasión del partido Instituto estuvo muy cerca de ponerse en ventaja. Matías Gallardo metió el balón en el área para Jonás Acevedo, que llegó a línea de fondo y pasó al medio para la llegada de Facundo Suárez, que se chocó la pelota, perdiéndose el gol de forma increíble.

La Gloria volvió a llegar poco después, pero esta vez facturó. El pase en profundidad de Acevedo encontró el pique de Córdoba que, en una posición ajustada, envió un centro bajo para la llegada de Suárez, que cruzó la definición al costado derecho de Josué Reinatti para el 1-0 parcial a los siete minutos.

La respuesta de Newell’s fue en la segunda jugada tras una pelota parada. Después de un intento de despeje del fondo local, la pelota le quedó a Santiago Solari, que avanzó por la izquierda y pasó al medio para la llegada de Oscar Salomón. El defensor definió en soledad, pero su remate dio en el travesaño, picó en el área y salió disparado nuevamente hacia él, que intentó una tijera y se encontró con el cuerpo de un compañero.

En la segunda mitad, Instituto pudo poner el segundo gol en una pelota parada. El tiro de esquina ejecutado desde la derecha cruzó toda el área chica hasta el lado izquierdo, en donde Matías Tissera apareció en soledad y definió por encima del travesaño.

Newell’s reaccionó luego con el gol del empate. Un balón enviado al área por Jerónimo Russo encontró el pique hacia el fondo de Jerónimo Gómez Mattar, quien aprovechó el dos contra uno a su favor y pasó el balón hacia la izquierda para evitar al arquero y favorecer la definición de Walter Núñez, que puso el 1-1 con el arco vacío. Iban 21 minutos.

No fue todo, la Lepra lo dio vuelta luego de un balón largo por la derecha en el que Francisco Scarpeccio aguantó la pelota y dejó pasar para Walter Mazzantti. El ex Huracán e Independiente avanzó por la derecha y se metió en el área. Con poco ángulo sacó un potente disparo alto que se clavó en el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Marcos Ledesma. Fue el 2-1 para la visita a los 34.

Pero Instituto también tuvo reacción. Un balón largo de derecha a izquierda ubicó a Diego Sosa solo dentro del área. El lateral envió un centro bajo y fuerte que Matías Tissera aprovechó para empujar por debajo de Reinatti para el 2-2 definitivo a los 48 minutos. Fue empate en Alta Córdoba.

Video: Liga Profesional.