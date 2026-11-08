La Unión volvió a la victoria en Colón frente a Provincial

Este sábado por la noche, el estadio Carlos Delasoie de Colón recibió el partido entre La Unión y Provincial de Rosario por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Después de tres derrotas consecutivas, el desafío para el Rojo colonense era el de volver al triunfo ante un rival que ya lo había vencido en el arranque del torneo (84-73 en Rosario).

En el tramo inicial del encuentro el desarrollo fue parejo. La Unión contó con más intensidad en defensa, lo que le permitió adelantarse en el marcador por una diferencia que creció hacia el final, llegando al parcial de 26-19.

En el segundo cuarto, ese crecimiento ofensivo de La Unión se profundizó y la diferencia creció notablemente, yéndose al descanso más prolongado del partido con una ventaja de 16 tantos que parecía muy difícil de remontar: 53-37.

En el reingreso al encuentro, los dirigidos por José Gatti comenzaron a encontrar los caminos dentro del partido y acabaron acercándose poco a poco en el tanteador. Es por esto que al cabo del tercer tramo redujeron la diferencia a la mitad, ocho puntos, para retirarse al último descanso perdiendo por 70-62.

La Unión no perdió los estribos y volvió a pelear en el tramo final, aunque ahora ya con la visita en partido. La solidez de los dirigidos por Martín Guastavino en los rubros defensivo y ofensivo le permitió al conjunto colonense concluir el encuentro con victoria por 89-83.

El triunfo contó con la buena actuación de Guido Cabrera, que aportó 18 puntos y tomó tres rebotes, secundado por Gian Sinconi, que aportó 16 tantos, tomó siete rebotes y además otorgó cinco asistencias. Pese a eso, el goleador del juego estuvo en la visita: Bautista Fernández anotó 22 tantos y además tomó cuatro rebotes.

Con la victoria, La Unión ahora suma un récord de 2-4 y permanece en la 14ª ubicación; mientras que Provincial ahora tiene un acumulado de 2-2 y está noveno en la tabla. En su próxima presentación, el equipo colonense recibirá a Regatas de San Nicolás el próximo martes 10 de noviembre, desde las 21.30.

Más partidos

Este domingo continuará la actividad para los equipos entrerrianos con dos presentaciones. Una de ellas será con Provincial, que deberá visitar a Rocamora de Concepción del Uruguay (récord 2-3) en el estadio Julio César Paccagnella a partir de las 21.

En otro encuentro que se disputará en esta misma jornada, Central Entrerriano recibirá a Regatas de San Nicolás en el estadio José María Bértora. Será a partir de las 20.30 de este domingo y se trata de exactamente el juego intermedio en la racha de cinco partidos como local que tendrán los gualeguaychuenses.