“Largamos pésimo”, reconoció Colapinto tras el GP de Brasil

El argentino fue autocrítico respecto al rendimiento de su auto en el GP de Brasil.

Este domingo se llevó a cabo la 20ª final del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el autódromo José Carlos Pace de Brasil. Allí, el argentino Franco Colapinto terminó en el 13er lugar, misma posición en la que partió en el arranque de la competencia. Tras la carrera, opinó sobre el desarrollo de la misma.

El piloto argentino fue crítico con la partida que tuvo en la carrera de Brasil. “No sé qué pasó en la largada, pero no salimos para adelante. Me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”, describió el piloto de Alpine, sorprendido por la salida que lo complicó en el desarrollo de la competencia.

“Largamos pésimo, fue la peor del año”, dijo después sobre su partida en Interlagos, que comprometió el desarrollo de la carrera. Esto se debe a que quedó en el 18° lugar y debió remontar para recuperarse tras esa partida.

Colapinto aseguró que fue al límite durante toda la carrera y que contó con algunas buenas maniobras: “Creo que hice una buena carrera y en pista anduve bien. En un momento me trabé mucho con (Charles) Leclerc y (Alex) Albon”, dijo sobre el momento en que se encontraba 15° y en recuperación en la grilla.

“Fue una carrera dura con circunstancias complicadas e hicimos lo que pudimos”, dijo el argentino que valoró el trabajo de su equipo: “Hay que entender el porqué, ver las cosas que podríamos haber mejorado y trabajar para la próxima”, adelantó.

Colapinto está actualmente en la 12ª posición de la tabla del Campeonato de Pilotos con 27 puntos y tendrá chance de seguir creciendo el fin de semana del 19 al 22 de noviembre, cuando la competencia se mude al autódromo de Las Vegas para el 21er Gran Premio del 2026.