Liga Paranaense: comienzan las semifinales de la Copa y la Súper Copa

La Liga Paranaense de Fútbol se acerca a su conclusión y en ese marco este domingo se disputarán las semifinales de la Copa de la Liga y la Súper Copa de la Liga. En los dos certámenes se jugarán los dos partidos de semifinales en simultáneo, con el afán de comenzar a definir a los clasificados a la próxima instancia del torneo.

Copa de la Liga

Los encuentros de la ida de las semifinales de la Copa de la Liga comenzarán a las 16 con Los Toritos de Chiclana e Instituto ejerciendo las localías frente a sus respectivos rivales.

Toritos, que viene de eliminar a San Benito con la ejecución de penales en condición de local (global de 2-2 y victoria 4-2 en los penales), tendrá que recibir a Belgrano en el estadio Luis Metz. Deberá buscar la ventaja, ya que el Mondonguero tendrá la posibilidad de definir el mano a mano en condición de local. En su camino a la definición, el Albiceleste venció a Ciclón del Sur en la instancia previa luego de derrotarlo por 5-1 en el resultado global.

Instituto, por su parte, jugará como local en su estadio de Villa Uranga frente a Universitario luego de avanzar desde la ronda anterior por penales tras igualar 5-5 en el global con Camioneros. En frente, su contrincante será Universitario, que en la ronda anterior dio cuenta de Palermo, al que venció por 8-1 en el global antes de meterse en esta instancia.

Súper Copa de la Liga

En el título de mayor prestigio dentro de los dos en disputa, las semifinales también se pondrán en marcha este domingo y lo harán con Neuquen y Patronato jugando como locales. Ambos partidos comenzarán a las 16.

El Pingüino viene de vencer en los penales a Oro Verde tras igualar 2-2 en el global y será local en el partido de ida ante Sportivo Urquiza, ya que jugarán en el estadio Luis Renaud. La V Azulada viene de imponerse en el clásico, ya que derrotó a Peñarol por 3-2 en el global y se metió en las semifinales, sosteniendo la lucha por el título.

El Rojinegro, por su parte, será anfitrión de Club VF en su encuentro de semifinales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Patronato viene de ganarle a Don Bosco en el global por 2-0 tras vencer en los dos partidos; mientras que Club VF revirtió el marcador contra Atlético Paraná y ganó el global por 4-3 luego de perder por 3-2 en la ida.