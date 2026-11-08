Liga Profesional: está definido el cuadro del Torneo Clausura

Este domingo se disputó el último partido correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con el empate entre Central Córdoba y Lanús quedó definido el cuadro para la disputa de los octavos de final del certamen con el afán de decidir al campeón de la segunda mitad del año.

Instituto, ganador de la Zona A, y Rosario Central, ganador de la Zona B, igualaron en la cantidad de puntos (34) y fueron a la parte alta de cada lado del cuadro.

A la Gloria le tocará enfrentarse al octavo de la Zona B, que resultó ser Huracán tras su victoria ante Argentinos Juniors (2-0) y una clasificación agónica (desplazó a Sarmiento de Junín en la última fecha.

El Canalla, por su parte, peleó hasta el final por la Tabla Anual y tras el triunfo frente a Estudiantes de Río Cuarto (2-0) tendrá que medirse con Gimnasia de Mendoza en octavos, equipo que cerró en bajada tras una buena primera mitad del torneo y un empate 1-1 en el clásico mendocino.

Boca Juniors, escolta de la Zona A y campeón de la Tabla Anual, jugará como local frente a Independiente Rivadavia; mientras que el escolta de la Zona B, Argentinos, enfrentará a Independiente, que terminó séptimo y se vio favorecido por otros resultados que evitaron su desplazamiento.

El tercero de la Zona A, Vélez, será anfitrión de Belgrano (campeón del Torneo Apertura); mientras que el tercero de la Zona A, Gimnasia La Plata, deberá recibir a Newell’s Old Boys, que ve en el horizonte un posible cruce ante Central en las semifinales.

Por último, el cuarto de la Zona A, Defensa y Justicia, deberá recibir a Barracas Central en Florencio Varela; mientras que al cuarto de la Zona B, River Plate, le tocará ser anfitrión de Lanús en el Monumental.

El cuadro

Instituto vs. Huracán.

River vs. Lanús.

Argentinos vs. Independiente.

Vélez vs. Belgrano.



Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza).

Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

Gimnasia La Plata vs. Newell’s.