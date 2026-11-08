Neuquen sacó ventaja en las semifinales de la Súper Copa de la Liga

Este domingo estuvo cargado de acción en el marco de la Liga Paranaense de Fútbol. Tanto la Súper Copa como la Copa de la Liga disputaron sus encuentros de semifinales para comenzar a definir a los clasificados a la próxima instancia del torneo. Ambos fueron encuentros de semifinales.

Copa de la Liga

Ambos encuentros de ida de las semifinales se disputaron este domingo por la tarde y el único que sacó ventaja en su serie fue Belgrano, que venció a Los Toritos, ya que el otro partido acabó igualado.

En el estadio Luis Metz, Los Toritos de Chiclana no pudo hacer pie frente a Belgrano, que se impuso por 3-0 gracias a los goles de Luis Flores, Brian Micceli (ambos en el primer tiempo) y Franco Lozano. Con la victoria parcial, ahora la localía pasa a manos del Albiceleste, que tendrá la chance de definir la serie en su casa.

En el otro partido, disputado en Villa Uranga, hubo empate 2-2 entre Instituto, el anfitrión, y Universitario. Juan Ríos adelantó a la Gloria, pero Lázaro Claro y Leo Maguna dieron vuelta el tanteador para la U durante el primer tiempo. En la segunda mitad, a los 21 minutos, Mirko Vázquez puso la igualdad. Ahora todo se definirá en Barrio Corrales, donde Universitario tendrá la chance de festejar ante su público.

Súper Copa de la Liga

En la lucha por el título principal también hubo un ganador en semifinales y otro encuentro que finalizó igualado. El que llega con ventaja es Neuquen, que superó a Sportivo Urquiza; mientras que la igualdad se produjo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

En el estadio Luis Renaud, Neuquen se impuso a Sportivo Urquiza por 1-0 con el tanto de Gabriel Bender a los 41 minutos del primer tiempo. Ambos equipos finalizaron con jugadores expulsados: Uriel Alani vio la roja en el Pingüino; Germán Ramírez y Miqueas Cepeda lo hicieron en el elenco de la V Azulada. Sportivo podrá definir la serie en el estadio Pablo Zapata, con chances de festejar ante su gente.

El otro duelo, disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, acabó 1-1 entre Patronato y Club VF. El visitante se adelantó a los 34 del primer tiempo con el gol de Octavio Retamoso; pero Eliseo Ronconi igualó las acciones a los 39 minutos de la segunda mitad, llevando la definición al partido de vuelta, que se disputará el próximo fin de semana.