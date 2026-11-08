Paraná y Juventud Unida no se sacaron diferencias en el Mutio

Atlético Paraná llegó más en el primer tiempo, pero no concretó.

En el estadio Pedro Mutio, Atlético Paraná recibió a Juventud Unida de Gualeguaychú por el encuentro de ida de las semifinales de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. El árbitro del encuentro fue Santiago Mereles, de la Liga de Totoras, Santa Fe.

El Gato llegó invicto a esta instancia; mientras que el Juve sufrió su primera caída en su última presentación: derrota ante Social y Deportivo Achirense por 1-0 que llevó la serie a penales, instancia en la que se impuso el conjunto gualeguaychuense.

Nicolás Suárez eligió para el arranque a: Abraham Reartes; Josué Correa, Agustín Albano, Raúl Albornoz, Nahuel Franco; Santino Sottocorno, Facundo Cima, Juan Bircher; Francisco Giaccio, Maximiliano Ibáñez y Leandro Ilari.

En frente, Daniel Waldner formó a: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López; Luciano Maidana, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Sergio Olano; Damián De Hoyos y Agustín Benedetti.

En el partido jugado en la cálida tarde paranaense hubo acciones para ambos bandos, pero ninguno pudo imponerse. Si bien por ser local el Gato asumió el manejo de la pelota, la realidad es que tuvo dificultades para generar ocasiones claras de gol, más allá de algún intento durante el primer tiempo que hizo trabajar a Peralta.

Es por este motivo que no sorprendió que al cabo de los 90 minutos del partido, este finalice igualado 0-0, con todo por definirse en el encuentro de vuelta, a disputarse la próxima semana en el estadio De la Vía perteneciente a la institución gualeguaychuense.