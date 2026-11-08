TC Pick Up: Werner terminó cuarto en la carrera que ganó Canapino

Canapino se llevó todos los puntos disponibles en el autódromo platense este fin de semana.

Este domingo se disputaron serie y final en el marco de la décima fecha del campeonato del TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, los pilotos de la principal categoría de las camionetas definieron al gran ganador de la jornada, que no fue otro más que Agustín Canapino.

El piloto de Chevrolet lideró en primer orden la serie clasificatoria luego de completar las cinco vueltas en siete minutos, 31 segundos y 148 milésimas; acompañado por Hernán Palazzo y Otto Fritzler en los primeros tres lugares. El paranaense Mariano Werner terminó quinto y se obligó a si mismo a competir desde atrás en la final.

El ganador no dejó ninguna duda. Canapino se llevó la carrera de punta a punta mientras que los tres que llegaron detrás de él pelearon por completar el podio. Las 20 vueltas para el vencedor duraron 30 minutos, 28 segundos y 454 milésimas; mientras que el podio lo completaron Palazzo y Fritzler.

Werner logró acercarse una posición y acabó en el cuarto lugar, pero necesitará de una gran remontada para contar con chances de campeonato en la última fecha. Canapino llega como líder con 135 puntos, seguido por Fritzler con 126 y Palazzo con 120. Werner es el cuarto con 109 unidades.

La última fecha del campeonato será el fin de semana del 13 de diciembre, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras.