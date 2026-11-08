TFRA: Atlético Paraná recibe a Juventud Unida por la ida de las semifinales

Este domingo habrá acción entre los dos mejores equipos entrerrianos dentro del Torneo Federal Regional Amateur. En el marco de las semifinales de la Región Litoral Sur, Atlético Paraná recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio Pedro Mutio a partir de las 16.30.

El árbitro del encuentro será Santiago Mereles, acompañado por los jueces asistentes Claudio Chapela y Daniel Pereyra. El cuarto árbitro será Felipe Monserrat, todos de la localidad de Totoras en Santa Fe.

El Gato viene de eliminar a Neuquen en una serie en la que dominó de punta a punta y acabó imponiéndose por 4-0 en el resultado global, ganando por 3-0 en la ida en su estadio y por 1-0 en la vuelta en el estadio Luis Renaud.

El equipo de Nicolás Suárez fue sólido en su desarrollo dentro del campeonato y es por este motivo que llega invicto: terminó segundo en su zona sin perder y luego eliminó consecutivamente a Defensores de Pronunciamiento y Neuquen.

No hay confirmaciones respecto al equipo que pondrá el Rojiblanco en este duelo, pero cuenta con todas sus piezas a disposición, por lo que el elenco podrá buscar la ventaja con lo mejor que tiene.

En frente, Juventud Unida viene de sufrir su primera caída en el torneo luego de perder como local por 1-0 ante Social y Deportivo Achirense, resultado que llevó la serie a las definiciones desde el punto de penal, ya que en la ida había ganado el Juve en Las Achiras por 2-1. En esa instancia se impuso el equipo de Daniel Waldner por 5-3, por lo que sigue en competencia.

Previamente, Juventud Unida superó la fase de grupos sin mayores inconvenientes (fue el que más puntos sumó) y en los octavos de final dio cuenta de Don Bosco, al que venció por 4-2 y 4-1 para un global de 8-3.

Sin mayores dudas, se espera que el conjunto gualeguaychuense salga a la cancha con lo mejor que tiene. De ser así, la formación según indica El Día iría con: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López; Sergio Olano, Aramís Serafini, Facundo Maldonado, Luciano Maidana; Agustín Benedetti y Damián De Hoyos.

La otra semifinal

Dentro de la Región Litoral Sur, el otro encuentro por las semifinales estará protagonizado por Colón de San Justo y Sportivo Ben Hur de Rafaela. La ida será en San Justo y se disputará este domingo a partir de las 18. El árbitro del encuentro será Jesuan Nicola, de la Liga de Esperanza.