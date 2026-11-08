Tomás Pellandino ganó, se llevó todo de La Plata y lidera la Copa

La victoria llevó a Pellandino a la cima del campeonato junto a Biagi a falta de una fecha.

Este domingo se completó la actividad correspondiente a la décima fecha del TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En ese contexto, el principal protagonista de la jornada parecía ser el entrerriano Tomás Pellandino, de buena actuación el sábado. Y así fue.

Lo primero de la jornada fue el desarrollo de la serie única, que tuvo a los 11 pilotos de la categoría en pista. El piloto de Ford no dejó dudas respecto a su rendimiento y se quedó con la victoria luego de completar las cinco vueltas en siete minutos, 37 segundos y 313 milésimas.

Detrás quedaron Bruno Boccanera (con él hubo 1-2 de Ford) y Nicanor Santilli Pazos (Foton), ambos a más de tres segundos del ganador de la serie. Con ese orden debían partir en la final que se largó unas horas más tarde.

Y el Gallito Pellandino no dejó pasar la oportunidad. Al principio sufrió, porque Boccanera lo pasó por la parte externa en la largada, pero el uruguayense se recuperó y en la segunda vuelta lo volvió a superar para quedarse con la cima y posteriormente la victoria.

Nadie más pudo superarlo a lo largo de la competencia que se extendió por 18 vueltas, por lo que concretó la victoria en 27 minutos, 51 segundos y 471 milésimas. Detrás del vencedor quedaron Santiago Biagi y Nahuel Cordone, que completaron el podio.´

Con la victoria, Pellandino llegó a 139 unidades con las que lidera la Copa de la categoría acompañado por Biagi, que tiene la misma cantidad. Por debajo aparece Cordone con 114 puntos y el cuarto es Antonino Sganga con 113.

El uruguayense llegará mano a mano con Biagi para la disputa del campeonato en el Gran Premio Coronación que tendrá lugar el fin de semana del 12 y 13 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.