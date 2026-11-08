Vilas ganó en el TC Pista Mouras: Arrías terminó cuarto

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la undécima fecha del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Con serie única y la posterior final, los autos de la categoría formativa de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera tuvieron movimiento durante la jornada.

En la serie única no pudo ganar el poleman Ignacio Vilas, que cedió su lugar en el liderazgo a manos de Damián Pérez, que se quedó con el triunfo luego de las cinco vueltas de carrera. El segundo lugar fue para el poleman Vilas, mientras que el tercer puesto fue de Ignacio Lovich. El paranaense Iñaki Arrías quedó en el cuarto lugar.

Con ese orden partieron en la final, pero Vilas partió mejor en la carrera y le ganó la posición a Pérez para convertirse en el líder a partir del curvón posterior a la recta principal. De allí al final lideró durante las 12 vueltas de competencia para quedarse con la victoria tras 17 minutos, 41 segundos y 457 milésimas.

El segundo lugar fue para Pérez, que quedó a dos segundos y 182 milésimas; mientras que Ignacio Lovich tuvo que trabajar mucho, pero completó el podio a cuatro segundos y 126 milésimas del ganador. Tuvo que trabajar para dejar al paranaense Arrías en el cuarto. Arrías terminó a cuatro segundos y 510 milésimas del vencedor.

Arrías sigue liderando el campeonato con 134 puntos y no pudo sentenciar el título, pero está muy cerca del campeonato, ya que Pérez tiene 91 unidades y solo queda una fecha por delante: será el Gran Premio Coronación, nuevamente en La Plata el fin de semana del 12 y 13 de diciembre.