Básquet: Central Entrerriano metió su tercer triunfo al hilo

Central Entrerriano le ganó a Regatas de San Nicolás y metió su tercer triunfo al hilo en la Liga Argentina de Básquet.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano venció por 85 a 74 a Regatas de San Nicolás, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. el Rojinegro sacó ventajas en la primera parte del partido y luego se dedicó a mantener la diferencia. El paranaense Fausto Mousa fue uno de los puntos altos en el equipo ganador.

El partido en el Bértora

El Rojinegro comenzó el encuentro con el pie derecho, imponiéndose con su defensa y ataques rápidos en el primer cuarto para sacar diferencia de 30-14. Para el segundo período, Regatas hizo unos ajustes, pero el local se alimentó de su efectividad de larga distancia, con Moussa y Pineda a la cabeza, para ganar el parcial y marcharse al entretiempo arriba por 53-34.

La vuelta de los vestuarios le sentó bien a los nicoleños, que lograron acercarse (59-50) con una defensa sólida y un ataque rápido, en un contexto de juego más friccionado, pero con un Maurice Walton completamente determinante bajo de los tableros.

Pero el dueño de casa no le cedió el permiso, a pesar de sufrir la pérdida de tres de sus jugadores: Cristian Pérez, Justo Catalín y Johu Castillo, por acumulación de faltas. Los dirigidos por Pablo Dastugue también sufrieron la pérdida de Matías Acosta por un inconveniente en su mano derecha.

Es así que el conjunto de Martín Pascal se mantuvo firme y frío cuando el juego se puso más caliente, logrando así quedarse con la victoria por 85-74, su tercera consecutiva en una seguidilla de cinco al hilo en casa.

El más destacado de la noche fue Maurice Walton, con 42 de valoración, 32 puntos, 11 rebotes y 11 faltas recibidas para la visita. En el Rojinegro, el paranaense Fausto Moussa se llevó los aplausos con 20 de valoración, 20 puntos, cinco rebotes y dos asistencias. El máximo anotador del local fue el experimentado Damián Pineda, con 23 tantos a favor y cinco triples. Cristian Pérez coqueteó con el triple-doble.

Central Entrerriano continuará el martes con su seguidilla de partidos en casa ante Provincial.