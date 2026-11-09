Con presencia entrerriana, la selección argentina inicia las prácticas para sus amistosos

Licha Martínez es uno de los convocados para la próxima doble fecha FIFA (Foto: Reuters).

Con el gualeyo Lisandro Martínez (Manchester United) entre los convocados, la selección argentina de fútbol comenzará este martes una nueva semana de preparación en el predio Lionel Messi, con vistas a los dos amistosos que tiene en agenda frente a Uruguay y Costa Rica.

Este lunes estuvo destinado al arribo de los futbolistas y no habrá actividad en el campo de entrenamiento.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el primer ensayo del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 10, desde las 10, a puertas cerradas. El miércoles 11, en tanto, el plantel volverá a trabajar a las 17, con los últimos 15 minutos abiertos a los medios de comunicación.

La agenda continuará el jueves 12 con una nueva práctica desde las 17, también cerrada. Ese día está prevista además una conferencia de prensa de Scaloni, aunque la AFA todavía no confirmó el horario.

De esta manera, el seleccionado nacional desarrollará tres jornadas de entrenamientos durante la semana para preparar su compromiso ante Uruguay, previsto para el viernes a las 20 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

El segundo amistoso de la fecha FIFA será ante Costa Rica, el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en horario a confirmar.

Cabe destacar que serán los primeros partidos post retiro de Lionel Andrés Messi de la selección argentina.