Martín y Ricardo Baucero ganaron la clasificación general del Rally de Santa Anita

El certamen provincial pasó por Santa Anita; el Premio Coronación no tiene sede definida.

El Rally Entrerriano RUS completó este domingo la segunda etapa del Rally de Santa Anita, Premio Pre Coronación, con Martín y Ricardo Baucero como ganadores de la clasificación general. La dupla uruguayense redondeó una destacada actuación y se quedó con la victoria en la Clase A6.

La jornada se desarrolló con buen clima y convocó a numerosos aficionados a los caminos, donde 31 tripulaciones estuvieron habilitadas para competir. En la A6, Néstor Ramírez y Juan Gianello finalizaron segundos, además de quedarse con la segunda etapa y la Power Stage. Daniel Bonnin y Walter Traverso completaron el podio.





En la Clase N7, los uruguayenses Santiago Lambert y Emmanuel Fernández se llevaron la victoria y los puntos de la etapa. Julio Erpen y Pablo Salvidía terminaron segundos, mientras que José Morard y Adrián Morel ocuparon el tercer lugar. La Power Stage quedó en manos de Luciano Lambert y Francisco Uboldi.

Por su parte, Federico García ganó la N7 Light, escoltado por Maximiliano Pérez y César Martínez-Eduardo Narvay.

Uno de los grandes momentos del fin de semana llegó en la Clase N9 16v: Manuel Cergneux y Diego Sapiert se quedaron con la competencia y se consagraron campeones de la temporada 2026. Dante Lanterna y Daniel Fritzler fueron segundos, mientras que Daniel Parravicini y Nicolás Lauria finalizaron terceros y ganaron la Power Stage.

En la Clase N2, Ariel Benedetti y Jorge Liand completaron la prueba y terminaron 18.º en la clasificación general.

El campeonato tendrá su cierre con el Gran Premio Coronación, previsto para el 4, 5 y 6 de diciembre. La sede será anunciada próximamente.