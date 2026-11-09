Mundial de Pádel: con presencia paranaense, Argentina fue subcampeona en Doha

Con la paranaense Aranzazú Osoro, a la izquierda, Argentina fue subcampeona en el Mundial de Pádel celebrado en Doha.

La selección argentina femenina de pádel no pudo coronar su participación en el Mundial de Qatar 2026 y terminó como subcampeona del certamen. Con la paranaense Aránzazu Osoro, la Albiceleste cayó por 2-0 ante España, seleccionado que se adjudicó su 10° estrella mundialista.

El primer punto de la jornada enfrentó a la paranaense Aranzazú Osoro y Martina Fassio contra Ariadna Sánchez y Andrea Ustero. La dupla española se quedó con la victoria por doble 6-3 y adelantó a su equipo en la definición.

Las argentinas comenzaron el partido con algunas imprecisiones y les costó encontrar regularidad durante el primer set. Además, no lograron capitalizar varias oportunidades de quiebre que podían haber cambiado el desarrollo del encuentro.

En el segundo parcial mostraron otra imagen, elevaron su nivel y volvieron a generar chances para quebrar el servicio rival, aunque tampoco consiguieron aprovecharlas. Finalmente, el primer punto quedó en manos de España.

Con la obligación de ganar para mantener viva la serie, llegó el turno de Claudia Jensen y Delfina Brea. La pareja argentina se enfrentó a Gemma Triay y Paula Josemaría, con Brea nuevamente ubicada en el revés, una variante táctica que el cuerpo técnico había utilizado en los encuentros anteriores.

El segundo partido fue un verdadero partidazo, con momentos de gran intensidad y un desarrollo cambiante. Sin embargo, la dupla española logró imponerse por 6-2, 6-7 y 6-3, resultado que aseguró el segundo punto y selló la consagración de España en Qatar.

Datos finales

Con este triunfo, España llegó a los 10 títulos mundiales en la rama femenina y extendió su dominio frente a Argentina en las finales de la Copa del Mundo. Se trata de la séptima consagración consecutiva del seleccionado español en definiciones mundialistas ante la Albiceleste.

Para Argentina queda el subcampeonato de una nueva cita mundialista, luego de una campaña en la que había llegado a la final con autoridad y sin ceder sets en la fase de grupos. En semifinales, además, había superado por 2-0 a Italia para meterse en la definición.