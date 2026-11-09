Paraná se consagró campeón del Entrerriano de Mini Masculino

El seleccionado de la APB conquistó la primera edición del certamen en Gualeguaychú.

La Selección Paranaense de Básquet (APB) se quedó con el primer Campeonato Entrerriano Mini Masculino, disputado del 6 al 8 de noviembre en Gualeguaychú, organizado por la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú (ADBG) y bajo la fiscalización de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

El equipo dirigido por Darío Albornoz venció a Gualeguaychú Naranja por 66-47 en la final desarrollada en el gimnasio “Lucio Martínez Garbino” del Club Juventud Unida ante un buen marco de público, y se consagró invicto, con cinco victorias en cinco presentaciones.

Con este resultado, Paraná alcanzó un logro histórico al conquistar los cinco campeonatos entrerrianos de selecciones masculinas de 2026, en las categorías U13, U21, U17, U15 y U11, todos sin conocer la derrota.

El tercer puesto quedó en manos de la Asociación Pancho Ramírez, que superó 70 a 53 al equipo de Colón. En tanto, Villaguay cerró el certamen con el quinto puesto en sus manos, al batir 61 a 58 a Santa Elena.

Un recorrido invicto hasta la consagración

Paraná integró la Zona B junto a Colón, Villaguay y Gualeguaychú Blanco. Su participación comenzó el viernes con una contundente victoria frente a Colón por 102-39, en el estadio de Juventud Unida; en tanto, afrontó superó a Villaguay por 116-47 y posteriormente hizo lo propio Gualeguaychú Blanco por 99-45.

La actividad continuó el domingo, cuando Paraná se impuso 72 a 53 a Pancho Ramírez por un lugar en la definición del campeonato. En el partido decisivo, APB enfrentó a Gualeguaychú Naranja, el seleccionado anfitrión y consiguió una victoria por 66-47.

Plantel campeón: Vito Belotti (Talleres), Valentino Cabral (Litoral), Faustino Primaries (Echagüe), Milo Gottig (Unión de Crespo), Emilio Gelroth (Unión de Crespo), Bruno Fleitas (Talleres), Alejo Bernardini (Quique), Benjamín Oviedo (Recreativo), Bautista Reíst (Quique), Oliverio Muller (Ciclista), Leónidas Schamme (Rowing), Franco Morales (Ciclista), Emiliano Forzani (Ciclista), Thiago Clemente (Ciclista).

Cuerpo técnico: Darío Albornoz (DT), Pedro Ayala (AT) y Martín Lambarri (PF).

Fuente y Foto: FBER