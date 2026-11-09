TC Pick Up: con Werner cuarto, así quedó la Copa de Oro

El TC Pick Up cerró la 10ª fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Agustín Canapino (Chevrolet S10) se llevó la victoria en un fin de semana que le permitió extender su ventaja en la Copa de Oro sobre su escolta, Otto Fritzler (Ford Ranger), que llegó tercero en la final.

Por su parte, el paranaense Mariano Werner, con su Foton, quedó en el cuarto lugar en la Copa de Oro y deberá jugarse el todo por el todo en la carrera final.

El Titán se llevó todos los puntos en juego. El sábado se adjudicó la pole position con una ventaja de 0s147 sobre su inmediato perseguidor, Hernán Palazzo (Toyota Hilux). Luego, en la mañana del domingo triunfó en la única selectiva y se aseguró la posición de privilegio para largar la final. Posteriormente dominó la carrera a su antojo, de punta a punta, y sin oposición, por lo que lidera el “minitorneo” con una diferencia a favor de 9,5 puntos sobre Fritzler.

El Arrecifeño selló su segunda victoria consecutiva; la tercera en las últimas tres carreras; y nuevamente encara el cierre del año peleando en tres frentes: el Turismo Carretera, TC Pick Up y Turismo Nacional.

Mientras que el de San Miguel, que llegaba como escolta del arrecifeño a 0,5 unidades, se despide del trazado platense a 9,5 puntos. El de joven de 23 años clasificó cuarto, terminó tercero en la selectiva y largó la final desde la segunda fila. Se pasó toda la carrera persiguiendo a Palazzo sin éxito.

En la tercera posición se mantuvo el propio Palazzo, que debió conformarse con ver la luneta de Canapino durante todo el fin de semana. Fue segundo en la clasificación, en la serie única llegó segundo y se aseguró la primera fila para largar la Final. En la carrera se defendió con uñas y dientes de Fritzler. Este desempeño lo ubicó a 15,5.

La siguiente fecha de TC Pick Up se disputará los próximos 12 y 13 de diciembre en el Autódromo de La Plata. Se trata del Gran Premio Coronación que otorgará un 50% más de puntaje (70,5 puntos en juego) y definirá al campeón de la categoría.