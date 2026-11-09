Tomás de Rocamora se recuperó a tiempo y le ganó bien a Provincial

Tomás de Rocamora, esta vez de blanco, dejó una buena victoria frente a su gente.

Tomás de Rocamora derrotó a Provincial de Rosario por 84 a 72 por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo, vestido de blanco esta vez, lo fundamentó por lo hecho en el segundo tiempo en el Julio César Paccagnella. El próximo viernes, el elenco uruguayense visitará a Central Entrerriano.

Las acciones en “La Histórica”

Un muy buen partido de Tomás Losada, un gran primer tiempo de Franco Maeso, un excelente segundo tiempo de Jeremías Diotto, y la regularidad de Juan Cruz Krapp y Lucas Latorre fueron las claves del éxito del equipo que fue conducido por Laura Soledad González a raíz de un problema de salud del entrenador Juan Sebastián Amato.

En el primer tiempo casi que no pudieron sacarse ventajas. La máxima diferencia que alcanzaron ambos en diferentes tramos fue de apenas seis puntos. Provincial la consiguió en los primeros 10 minutos (10-16) y Rocamora en los segundos 10 (36-30). Al cierre de las dos chicharras quedaron igualados 23-23 y 41-41.

Cuando volvieron a jugar el local buscó llevar las riendas, pero la visita no lo dejó con Fernández como principal arma. El quiebre se produjo a partir de la segunda mitad del tercer cuarto, las irrupciones de Diotto fueron determinantes y Rocamora pasó a ganarlo bien. A falta de 1:30, Esteban Gatti pateó el tablero y metió cuatro cambios juntos, dejando fuera a figuras como Gerbaudo y Gobetti (65-51).

En su mejor momento, ya en el tramo final, Rocamora sacó 17 de ventaja (72-55), pero Provincial reaccionó y obligó al tiempo muerto de Lali González. Fue el último envión visitante porque después Rocamora se puso fuerte otra vez y decoró el resultado con un bombazo tremendo de Latorre.

Maeso fue el MVP con 15 puntos y cuatro rebotes, lo siguió Losada con 15 y cuatro también pero además aportó cuatro asistencias. Diotto cerró su faena con 14 unidades, Latorre con 11 y Krapp con 10.

En la visita el mejor fue Gerbaudo quien firmó ocho puntos, siete rebotes y cuatro asistencias. El goleador fue Bautista Fernández con 14 unidades,