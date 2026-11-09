Tres entrerrianos cumplieron un sueño y completaron la Maratón Auténtica de Atenas

Tres entrerrianos participaron este fin de semana de la 43ª edición de la Maratón Auténtica de Atenas y cumplieron el sueño de cruzar la meta en un escenario mítico para el atletismo mundial. Se trata de César Rothar, de Basavilbaso; Emiliano Schroeder, de Villaguay; y Ana Windecker, de Federal, quienes completaron los 42 kilómetros y 195 metros.

La competencia reunió a aproximadamente 22.500 corredores de 125 países y culminó en el estadio Panatenaico de Grecia. Schroeder fue el primer argentino y cuarto sudamericano en finalizar la prueba, con un registro de 3 horas, 5 minutos y 7 segundos. Windecker, de 62 años, completó el recorrido en 3 horas, 44 minutos y 8 segundos, ubicándose como la segunda mejor argentina, tercera latinoamericana y cuarta en su categoría. Rothar, por su parte, llegó a la meta en aproximadamente 3 horas y 53 minutos, cumpliendo su propósito de disfrutar la carrera y terminar en buenas condiciones físicas.

“Todos cumplimos el objetivo”, destacó César Rothar

"Hoy salimos a hacer una caminata para aflojar un poco las piernas y asimilar el logro que obtuvimos ayer de llegar al Estadio Panatenaico. Realmente fue una experiencia única. Recién ahora uno está cayendo y tomando dimensión de lo que hicimos", expresó el basavilbasense César Rothar y aseguró que "es algo único, indescriptible”.

En diálogo con FM Riel, se mostró especialmente feliz por las actuaciones de sus compañeros: "Todos cumplimos el objetivo. Los entrerrianos consiguieron llegar, ¡y de qué forma! Impresionantes los tiempos de Anita y Emiliano".

En cuanto a su performance, Rothar la comparó con una experiencia anterior en la que sufrió problemas musculares: "Corrí un poco más lento, pero quedé mucho más entero. Disfruté de correr esas tres horas y 53 minutos. Estaba bien entrenado y no sufrí tanto como la otra vez".

Durante el recorrido grabó numerosos videos y dedicó distintos kilómetros a personas importantes de su vida. "Algunos kilómetros los corrí por la cantidad de años que estoy con Dani. El kilómetro 13, por la edad de Cristóbal, mi gurí. Y así, kilómetro a kilómetro, iba grabando y agradeciendo poder estar haciendo esta experiencia", contó emocionado.

El basavilbasense llegó a Grecia después de un año de preparación que compartió en sus redes sociales, con entrenamientos en el gimnasio y semanas en las que llegó a correr entre 50 y 90 kilómetros. Ahora quiere disfrutar del objetivo alcanzado antes de comenzar a pensar en nuevos desafíos para 2027. Sin embargo, ya tiene otro sueño: correr algún día una maratón en la Gran Muralla China.

“Como yo siempre digo, todo empieza en un pensamiento. ¿Quién te dice? Un día corriendo 42 kilómetros en la Muralla China”, reflexionó.

Emiliano Schroeder: “Yo no compito con el de al lado, compito conmigo mismo”

Por su parte, el villaguayense Emiliano Schroeder se convirtió en el primer argentino y cuarto sudamericano en cruzar la meta, aunque aclaró que las posiciones no eran su principal preocupación. "Yo quería correr los 42 kilómetros cerca de las tres horas. Mi mejor marca fue el año pasado, en Buenos Aires, donde hice dos horas y 57 minutos. Pero sabía que Grecia era una carrera muy dura. El objetivo era terminar cerca de las tres horas y se me dio, porque hice tres horas y cinco minutos", explicó.

Schroeder reconoció que el recorrido resultó muy exigente y que lo fundamental era finalizar sin lesiones. Pero su desafío había comenzado mucho antes de ponerse en la línea de largada. "Primera vez en avión, primera vez en todo. Yo nunca había corrido lejos, siempre en mi país. Así que era un desafío muy grande", relató.

El viaje, el idioma y el cambio horario fueron experiencias completamente nuevas para el atleta villaguayense, quien admitió que sintió muchos temores desde que subió al avión. “Mi mamá, mis dos hermanos y mis sobrinos son fundamentales para el deporte que hago. Pienso mucho en ellos, más que nada en estas carreras que son largas y duras”, expresó.

Y recordó un momento particularmente difícil: "En el kilómetro 29 tenía dolores en las piernas. Y uno piensa en ellos, que son los que me dan fuerza para seguir adelante y poder terminar la carrera como uno quiere".

También agradeció a su entrenador, Martín Ibarra, de Gualeguay, a quien considera un amigo y una persona muy cercana.

Emiliano contó que llegar a Grecia significó un importante sacrificio económico, con muchos meses de trabajo y ahorro para poder concretar el viaje. "La gente de Villaguay me ve entrenando solo y sabe el esfuerzo que hago. Fueron muchos meses de laburo, muchos meses de ahorro para cumplir este sueño. Se lo dedico a todos ellos", afirmó.

Al hablar sobre su relación con el atletismo, dejó una reflexión que resume su manera de entender la competencia. "Yo soy una persona muy competitiva, pero no voy a competir con el de al lado. Voy a competir conmigo mismo. Siempre quiero estar bien, siempre quiero hacer los mejores tiempos, pero compito conmigo mismo", sostuvo.

Schroeder destacó, además, que durante los ocho años que lleva practicando este deporte, conoció lugares y personas que hoy forman parte importante de su vida. Entre ellas mencionó a César Rothar, Ana Windecker y Miguel Suárez, con quienes compartió la experiencia en Grecia.

"Gracias a este deporte conocí gente maravillosa. A Anita, César y Miguel los conocí corriendo. Gracias a ellos he viajado y estoy donde estoy. Lo más lindo de este deporte es la gente que uno conoce", aseguró.

Finalmente, Emiliano quiso transmitir un mensaje que va mucho más allá del rendimiento deportivo. Explicó que la actividad física puede contribuir a mejorar la calidad de vida, renovar los pensamientos y encontrar respuestas frente a las dificultades cotidianas. “Todo empieza por un pensamiento. Mi experiencia se llamaba ‘La valentía de cumplir sueños’. Animémonos a soñar un poco más, porque cumplir los sueños es posible”, expresó.

Ana Windecker: “Con 62 años corrí mi décima maratón”

Por su parte, la federalense Ana Windecker protagonizó otra destacada actuación en Atenas con 62 años y completó el recorrido en 3 horas, 44 minutos y 8 segundos, convirtiéndose en la segunda mejor argentina, tercera latinoamericana y cuarta en su categoría. "Estoy muy contenta con los resultados. Segunda mejor argentina, tercera en Latinoamérica y cuarta en mi categoría", señaló.

"Sé que llegué cuarta en mi categoría. No me dieron nada, pero estoy feliz porque llegué cuarta", afirmó y conto que “buscaba” alcanzar ese desempeño.

Su historia con el atletismo comenzó en 2013, cuando vivía en Misiones debido a un traslado laboral de su esposo, Miguel Suárez. Allí se enteró de una carrera solidaria de 8 kilómetros vinculada con la lucha contra el cáncer. Decidió participar y aquella experiencia marcó el comienzo de una pasión que continúa hasta hoy. "Desde ese día no paré", recordó.

Con el paso de los años llegaron nuevas competencias, entrenamientos y desafíos cada vez mayores. "Yo me animé. Y hoy puedo decir que, con 62 años, ayer corrí mi maratón número 10", expresó orgullosa.

La atleta aclaró que se refería exclusivamente a las competencias de 42 kilómetros y 195 metros, sin contar las numerosas carreras de distancias menores que disputó durante su trayectoria.

Durante la entrevista, Ana también destacó el papel de su esposo, Miguel Suárez, quien la acompaña desde hace años en sus competencias y se convirtió en el fotógrafo que registra sus experiencias deportivas.

Recordó que Miguel comenzó acompañándola a las carreras y que, con el tiempo, adquirió una cámara para documentar cada desafío. Juntos recorrieron numerosos lugares de la Argentina y del exterior, entre ellos Santiago de Chile, Punta del Este, Mendoza, Córdoba y Posadas.

En esta última ciudad, Ana participó durante tres años consecutivos de una maratón, obteniendo dos primeros puestos en la clasificación general y un cuarto lugar.

En Atenas, Miguel volvió a estar presente, acompañándola y registrando con su cámara los momentos de una experiencia inolvidable.

Ana recordó además que la posibilidad de correr en Grecia había surgido años atrás por una propuesta de César Rothar, pero entonces no se sentía suficientemente preparada.

Cuando el basavilbasense volvió a plantearle el desafío, su respuesta fue diferente: "Este año sí, estoy preparada. Voy".

La propuesta también sumó a Emiliano Schroeder y así comenzó a tomar forma el viaje que reunió al grupo entrerriano en Grecia. "Acá nos tiene, con una alegría inmensa de haber hecho una excelente carrera cada uno de nosotros", expresó.

Fuente: FM RIel