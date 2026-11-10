“Boca es campeón entre comillas porque no jugó contra todos”, resaltó Flotta

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió al título conseguido por Boca Juniors como campeón de la tabla general: “Después de 1.340 días y 15 torneos volvió a festejar un título, para un equipo tan grande es muchísimo tiempo. Fue justo el título de Boca, porque ganó muchos partidos en el último tiempo y, encima, afrontando varios frentes”.

Y destacó: “Además, lo salvó Enner Valencia que le hizo tres a Racing por Copa Argentina y en el minuto 95 le dio el título a Boca”.

De igual modo destacó que “para mi es campeón entre comillas porque no jugó contra todos los equipos. De todos modos, es una estrella más, aunque insisto el campeón para mi es cuando jugás contra todos”.

En relación a la victoria frente a Defensa y Justicia, el Bicho resaltó que “ganó bien, no hay que olvidar que jugó un partido contra un equipo complicado, de hecho, Defensa y Justicia tuvo dos claras que no terminaron en gol”.

Más adelante, Flotta resaltó que “Boca está bien, pero hay que destacar que han aparecido muchos chicos y eso es un gran mérito del DT (Rodolfo Arruabarrena)”.

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