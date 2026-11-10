Con los entrerrianos Mariano Werner y Nicolás Bonelli, serán 51 los pilotos para el TC en Río Cuarto

Mariano Werner afrontará una fecha clave para sus aspiraciones de título. (Foto: ACTC)
Con un total de 51 pilotos –entre ellos dos entrerrianos– se conocieron los inscriptos para la penúltima fecha del Turismo Carretera, a disputarse este fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. El paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli están entre los anotados para la cita en la provincia mediterránea.
La actividad en pista comenzará el sábado con los entrenamientos, luego se dará la clasificación y el domingo las series y la final. Durante la semana se realizarán eventos promocionales del evento que compartirá parque con el TC Pista y la Fórmula 3 Metropolitana.
Entre los anotados, la única novedad es la reincorporación de Thomas Ricciardi a la categoría, que tras arrancar el año con un Toyota Camry del RUS MED Team y dejar para la fecha 7, vuelve de la mano de un Dodge Challenger armado por el SAP Team.
Cabe destacar que el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) fue el ganador de la última fecha, disputada en Rosario, y lo acompañaron al podio Matías Rossi, de Toyota, y el entrerriano Mariano Werner, también con la marca del óvalo.
La cita será clave para las aspiraciones del entrerriano Werner, que marcha tercero en el campeonato con 95,5 puntos. El líder de la Copa de Oro es Julián Santero (BMW) con 116,5 y Facundo Chapur (Torino) con 100,5.
Los inscriptos del TC en Río Cuarto:
Orden | Número | Piloto | Marca | Equipo
1 | 1 | Agustín Canapino | Chevrolet | Canning Motorsports
2 | 3 | Mauricio Lambiris | Ford | Laborito Jr.
3 | 4 | Germán Todino | Ford | FPA Racing
4 | 6 | Juan Martín Trucco | Dodge | DBG Motorsport
5 | 7 | Santiago Mangoni | Chevrolet | Canning Motorsports
6 | 11 | Mariano Werner | Ford | Fadel Memo Corse
7 | 14 | Christian Ledesma | Chevrolet | Pradecon Racing
8 | 15 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | LRD Performance
9 | 24 | Luis José Di Palma | Toyota | Rus Med Team
10 | 27 | Emiliano Spataro | Ford | Spataro Racing
11 | 29 | Elio Craparo | Ford | Moriatis Competición
12 | 32 | Matías Canapino | Torino | Catalán Magni Motorsport
13 | 37 | Norberto Fontana | Chevrolet | Azar Motorsport
14 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Chevrolet | Catalán Magni Motorsport
15 | 57 | Juan Pablo Gianini | Ford | JPG Racing
16 | 60 | Jerónimo Teti | Ford | Laborito Jr.
17 | 63 | Nicolás Bonelli | Ford | Hermanos Álvarez
18 | 68 | Julián Santero | BMW | BMW Motorsport
19 | 77 | Augusto Carinelli | Ford | Guri Martínez Comp.
20 | 79 | Facundo Chapur | Torino | Trotta Racing
21 | 83 | Facundo Ardusso | Ford | Guri Martínez Comp.
22 | 85 | Ricardo Risatti | Ford | TCM Racing Team
23 | 86 | Ignacio Faín | Torino | Trotta Racing
24 | 87 | Nicolás Impiombato | Chevrolet | Impiombato Motorsport
25 | 88 | Nicolás Trosset | Ford | Savino Sport
26 | 95 | Marcos Landa | Chevrolet | Pradecon Racing
27 | 101 | Jonatan Castellano | Dodge | Galarza Racing
28 | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet | Rus Med Team
29 | 109 | Nicolás Moscardini | Dodge | SAP Team
30 | 110 | Diego Azar | M.Benz | Maquin Parts
31 | 112 | Lucas Valle | Chevrolet | RV Racing
32 | 113 | Rodrigo Lugón | Ford | AYP Competición
33 | 114 | Gastón Ferrante | Ford | Di Meglio Motorsport
34 | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet | LRD Performance
35 | 116 | Kevin Candela | BMW | Candela Competición
36 | 117 | Matías Rossi | Toyota | Pradecon Racing
37 | 119 | Hernán Palazzo | Toyota | Pradecon Racing
38 | 122 | Andrés Jakos | Toyota | Coiro Competición
39 | 123 | Martín Vázquez | Dodge | MV Racing
40 | 126 | Thomas Ricciardi | Dodge | SAP Team
41 | 133 | Valentín Aguirre | Chevrolet | Pradecon Racing
42 | 137 | Jeremías Scialchi | Ford | Moriatis Competición
43 | 140 | Gaspar Chansard | Toyota | Giavedoni Sport
44 | 141 | Jorge Barrio | Chevrolet | Canning Motorsports
45 | 147 | Marco Dianda | Dodge | Galarza Racing
46 | 154 | Joaquín Ochoa | Toyota | Azar Motorsport
47 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | Rus Med Team
48 | 172 | Santiago Álvarez | Chevrolet | TCM Racing Team
49 | 197 | Marcos Quijada | Chevrolet | Rus Med Team
50 | 231 | José Manuel Urcera | M.Benz | Maquin Parts
51 | 256 | Otto Fritzler | M.Benz | Maquin Parts