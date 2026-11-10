Fútbol: Alexis Castro es duda en Estudiantes de La Plata para la final de la Copa Libertadores

El Pincha confirmó la lesión del delantero y prenden velas para que llegue al 28 de noviembre.

Estudiantes de La Plata confirmó que el delantero Alexis Castro sufrió una desgarro grado dos en el gemelo y está en duda su participación en la final de la Copa Libertadores, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre ante el Palmeiras de Brasil.

Para el cuerpo técnico de Alexander Medina, que se trate de una lesión grado dos es medianamente positivo teniendo en cuenta que tiene una recuperación más rápida porque el músculo no se rompe de manera total.

A 18 días del encuentro contra Palmeiras, que comenzará a las 17 en el estadio "Centenario" de Montevideo, Uruguay. En el Pincha son optimistas con tenerlo a disposición para el trascendental choque que puede darle la quinta Copa Libertadores a la institución.

Por lo contrario, sí sería baja para la final de la Supercopa Argentina que jugará Estudiantes este jueves, desde las 20, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el "Gigante de Alberdi" en Córdoba.

El otro delantero que es baja en el club platense es Joaquín Correa, quien arrastra una lesión grado dos en el bíceps de su pierna derecha. La idea del cuerpo técnico es contar con ambos atacantes de cara al 28. Por el momento, Guido Carrilo y Adolfo Gaich son los dos centrodelanteros a disposición para el Pincha, consigna NA.