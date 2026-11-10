Liga Femenina de Básquet: la entrerriana Wolf firmó con El Bigüa

La entrerriana Sofía Wolf firmó con El Bigüa para jugar lo que resta de la Liga Femenina de Básquet.

La entrerriana Sofía Wolf se transformó en una de las caras nuevas de El Bigüa, equipo que forma parte de la temporada de la Liga Femenina de Básquet. La base llega al elenco neuquino con el compromiso de sumar su experiencia para lograr los objetivos planteados.

La crespensee, de 26 años, también vistió la camiseta de la selección argentina y se metió en la historia de la Liga (junto a Agustina Jourdheuil), ya que se trató del primer tetracampeonato de Deportivo Berazategui en la Liga Femenina de Básquet.

Con una gran trayectoria nacional que incluyó pasos por Talleres de Paraná, Deportivo Berazategui y figura clave en el plantel femenino de Unión de Crespo (su último club), e internacional, en Montevideo BBC y en Aguada, de Uruguay, donde jugó Liga Sudamericana en 2024, se incorpora al plantel de Javier Ielmini para aportar toda su experiencia al club neuquino en la segunda parte del torneo.