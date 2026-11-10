Neuquen igualó con Pachangueros y buscará la clasificación en la última fecha

El Pingüi empató en su segunda presentación y jugará este miércoles por la clasificación.

Atlético Neuquen igualó 1 a 1 este martes frente a Pachangueros de Corrientes, en su segunda presentación por la Copa de Campeones 2026 de futsal, que se desarrolla en Tucumán.

El Pingüino comenzó en ventaja por un gol de Toto Álvarez, pero no logró sostener el resultado y recibió el empate durante el segundo tiempo. El equipo entrerriano dispuso de varias situaciones para ampliar la diferencia y quedarse con la victoria, aunque la falta de precisión en los metros finales le impidió concretar sus oportunidades.

Con este resultado, Neuquen suma cuatro puntos en la Zona B, producto del empate y de la victoria conseguida en su debut frente a Seguro Rivadavia de Misiones, al que había derrotado por 3 a 2.

El representante paranaense afrontará este miércoles su tercer y último compromiso de la etapa clasificatoria. Desde las 13.30 se medirá con Tottys de Chaco, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita asegurar su lugar en la siguiente instancia.

Neuquen buscará cerrar la primera fase con otra actuación positiva y mantener su participación en el certamen nacional, donde representa al futsal de Paraná y de Entre Ríos.

Foto: CAFS Confederación Argentina de Futsal