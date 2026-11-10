Olimpia ganó, pero quedó eliminado de la Liga Provincial de Básquet

Olimpia le ganó a Estudiantes, pero igual quedó eliminado de la Liga Provincial de Básquet.

Olimpia derrotó por 79 a 71 a Estudiantes de Concordia, pero la victoria no le alcanzó para clasificar primero en el triangular del Repechaje y pasar a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet.

El elenco paranaense debía golear al Verde concordiense por más de 40 puntos tras su dura derrota del viernes pasado. La diferencia era casi imposible, al final lo fue y así quedó fuera de competencia.

Lautaro Vilotta fue el goleador del ganador con 22 puntos, bien acompañado por Hugo Cuello con 18 unidades. En la visita, Nahuel García registró 20 unidades y Martín Fagalde otros 17 tantos como máximos artilleros.

El Repechaje finalizó en triple empate y por diferencia de gol quien clasificó a Playoffs fue Luis Luciano de Urdinarrain. Este equipo había perdido en Concordia por cuatro puntos (77 a 73), pero derrotó a Olimpia por un amplio 76 a 53.

Esa ventaja fue clave para dejar en el camino a Olimpia y Estudiantes y ser el último pasajero a los Octavos de final de la Liga Provincial, consigna Paraná Deportes.

Los cruces de playoffs

(1°) Sportivo San Salvador–(16°) Luis Luciano

(2°) Sionista–(15°) Capuchinos

(3°) Regatas–(14°) Parque Sur

(4°) Atlético Tala–(13°) Independiente

(5°) Urquiza–(12°) Soc. Federación

(6°) La Armonía–(11°) Peñarol

(7°) Racing–(10°) Ciclista

(8°) Recreativo–(9°) Ferro de San Salvador