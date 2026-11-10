Selección: Argentina ya tiene plantel completo y arrancó los entrenamientos

Culminado el fin de semana de competencia, los futbolistas citados por Lionel Scaloni para la selección argentina emprendieron viaje al país para iniciar los entrenamientos de cara a los amistosos ante Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. Mientras algunos llegaron en la mañana del lunes, otros lo hicieron por la noche y fueron recibidos por Claudio Tapia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un video en sus redes sociales mientras le da la bienvenida en el Predio Lionel Andrés Messi a los futbolistas, primero tuvo un divertido cruce con el Dibu Martínez y por la noche recibió a la última tanda. “Recibiendo a la Scaloneta”, escribió el Chiqui.

Este martes desde las 10 de la mañana inició el primer entrenamiento bajo las órdenes de Lionel Scaloni, a puertas cerradas, mientras que el miércoles lo harán a las 17, con 15 minutos abiertos a la prensa. El jueves, la práctica también será de manera vespertina con una conferencia de prensa del director técnico.

Luego de la triple fecha de octubre, con goleadas 4-0 sobre Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 ante Benín, con la despedida de Lionel Messi, Argentina jugará este viernes a las 20 ante Uruguay en La Bombonera y luego viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes en el Mario Alberto Kempes con horario a confirmar.