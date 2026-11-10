“Yo no hablo bien de Werner y él no habla bien de mí”, expresó Santero

Julián Santero habló sobre su relación con el piloto paranaense Mariano Werner y explicó cómo se construyó la rivalidad que los tiene como protagonistas en el automovilismo argentino. El mendocino reconoció que varios enfrentamientos en pista y la definición del Turismo Carretera 2024 contribuyeron a instalar esa disputa.

“Se instaló, pero no por nada en particular. Quizás un poco la definición del 2024 del campeonato, quizás dos o tres mano a mano que hemos tenido, algunos ganó él y otros gané yo y que han sido quizás un poco polémicos”, expresó en diálogo con Carburando Radio.

Entre los episodios que marcaron esa relación mencionó la maniobra en Paraná y el sobrepaso en Córdoba, donde debió devolverle la posición al entrerriano. Luego, dejó una frase que sintetizó el vínculo entre ambos: “Yo no hablo bien de Werner y él no habla bien de mí tampoco y eso marca la rivalidad”.

Además, Santero reconoció que tiene distintos niveles de respeto por sus colegas y evitó profundizar en cuestiones personales: “En el TC somos 56 y a la mayoría le tengo mucho respeto y a otros menos”, disparó el piloto de Guaymallén.