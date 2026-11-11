Atlético Neuquen es metió entre los mejores ocho de la Copa de Campeones 2026

Atlético Neuquén Club se clasificó a los cuartos de final de la Copa de Campeones 2026, que se disputa en Tucumán. Este miércoles, el representante de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) cayó con Totys de Chaco por 2 a 0 en el cierre de su participación en la fase de grupos, pero sus resultados anteriores le alcanzaron para meterse entre los mejores ocho equipos.

Por el momento, el equipo entrerriano se ubica segundo en el Grupo B detrás de los chaqueños, que finalizaron con cinco puntos, producto de dos victorias y un empate. En tanto que el Pingüi, por ahora, es su escolta con 3 unidades, luego del triunfo del debut con Rivadavia Futsal de Misiones (3 a 2) y la igualdad 1 a 1 con Pachangueros de Corrientes.

Ahora, el elenco del sur de la capital provincial esperaba la definición de resto de los partidos para conocer a su próximo rival en la continuidad del certamen que se desarrolla en el Complejo La Usina, de Tucumán.