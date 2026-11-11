Atlético Neuquen se metió entre los mejores ocho de la Copa de Campeones 2026

Atlético Neuquén Club se clasificó a los cuartos de final de la Copa de Campeones 2026, que se disputa en Tucumán. Este miércoles, el representante de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) cayó con Totys de Chaco por 2 a 0 en el cierre de su participación en la fase de grupos, pero sus resultados anteriores le alcanzaron para meterse entre los mejores ocho equipos.

Por los demás marcadores, el equipo entrerriano se ubicó tercero en el Grupo B detrás de los chaqueños, que finalizaron con cinco puntos, producto de dos victorias y un empate. En tanto que el Pingüi, quedó con 3 unidades, luego del triunfo del debut con Rivadavia Futsal de Misiones (3 a 2) y la igualdad 1 a 1 con Pachangueros de Corrientes. Justamente los misioneros fueron segundos con la misma cantidad de unidades, pero con mejor diferencia de gol (+2 contra -1).

Este jueves, a partir de las 18.30, el elenco del sur de la capital provincial sse medirá con Andes Talleres, priprimero de la Zona A, con 5 puntos e invicto en el torneo en que se desarrolla en el Complejo La Usina, de Tucumán.