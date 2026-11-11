Básquet: La Unión perdió de forma ajustada ante su gente

En un partido palo y palo, La Unión de Colón se quedó en el final y perdió con Regatas de San Nicolás.

En Colón, La Unión perdió por 74 a 73 frente a Regatas de San Nicolás, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En un partido palo y palo, el Rojo entrerriano no estuvo acertado en el final y cosechó una caída.

El partido en el Delasoie

El primer tramo del encuentro fue para el Rojo por 21 a 19; que supo ser más preciso, convirtió, aprovechó los errores del rival y trató de ejecutar sin errores. Regatas buscó y sumó, pero le costó físicamente el ida y vuelta rápido que había empezado a imponer el rival.

El segundo cuarto tuvo un inicio más intenso donde el equipo de Guastavino continuó dispuesto a manejar el ritmo, pero la reacción justa por parte de los de Dastugue le permitió a Regatas darlo vuelta para irse al descanso con victoria parcial por 36 a 41.

En el primer tiempo fueron claves los aportes de Caire y Sinconi por el lado local, mientras que en la visita se apoyó en Tomás Rossi y su extranjero Maurice Walton que supieron convertir los espacios en goles debajo del aro.

A la vuelta del descanso, el parcial fue netamente para el colonense que no dudó, sumó, defendió. Si bien tuvo desprolijidades por momentos, supo mantener el dominio, llevando el juego en su favor. La visita pagó caro sus momentos de desencuentro con el aro, su juego pasó mucho por Ferreyra que le dio aire y además aportó puntos importantes. Sin embargo, La Unión se quedó con el tercero por 59 a 54.

La definición en Colón

El final padeció casi las mismas cualidades que el segundo cuarto. Inicio mejor para los locales que ya venían haciendo un buen trabajo, seguido por un cierre a toda orquesta de Regatas, que mostró su mejor carácter frente a una derrota parcial, con el deseo intacto de sumar otro triunfo en ruta.

Carácter, dominio de los tiempos, ejecución y confianza intacta fueron las claves para el importante triunfo en ruta que sacó Regatas, por la mínima y suspirando, festejo en Colón por 73 a 74 y cerró su gira entrerriana con dos victorias y una derrota.